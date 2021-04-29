​Teknolojik rahatlığa çabuk alıştık​

Pandemiyle onlarca yıl alması beklenen yeni teknolojilere uyum sürecimiz aylar içersinde büyük mesafe aldı. Teknolojiye en uzak görülen 60 yaş ve üstü kesimin bile yeniliklere olan ilgisi arttı. Salgın günleri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de teknolojinin sunduğu hemen her olanağı biraz da moda olarak kabul etmemize neden oldu. Evde geçirilen süre arttıkça, biraz da can sıkıntısının etkisiyle daha fazla alışveriş yaptık.

ROBOT SÜPÜRGE HAYATIMIZDA

Temizlik yapan robotlar, hava temizleme cihazları, otomatik ayarlanan çamaşır ve bulaşık makineleri, siz eve gelmeden çalışan klimalar ve danası hayatı kolaylaştırırken bizleri biraz daha rahata alıştırdı. Öte yandan bu aşırı rahatlığın belli bir süre sonra hareketsizliği artırabileceğine dikkat çekiliyor. Birçok uzman kısa bir süre sonra ofis çalışanları başta olmak üzere günümüzün 20-50 yaş grubunda hareketsizlik kaynaklı problemler yaygınlaşıyor. İşin ilginç yanı, söz konusu yavaşlamayı online hizmet veren spor eğitmenleri üzerinden yürütüyoruz. Spor salonuna gitmeyen ciddi bir kesim, evden video konferans yolu ile dijital yaşam koçlarından destek alıyor.

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EVE TESLİM ALIŞKANLIKLARI YIKTI

Ve tabi eve yapılan siparişler. Artık her marketin bir kapıya kadar ürün ulaştıran uygulaması mevcut. Bir zamanlar konu komşudan istenen tuz şeker bile uygulamalar sayesinde kapıya geliyor. Üstelik temassız teslim seçenekleri ile kapıya getiren kişiyi bir görmüyoruz. Kısacası bu konformizm bizi tembelleştirip daha fazla eve kapatıyor. Pandemi de bu süreci hızlandırıyor.

Levent Sümer

ARTIK HER İHTİYAÇ ONLİNE KARŞILANIYOR

İstinye Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Levent Sümer’e göre, e-ticarete olan ilgiyi birkaç başlık altında toparlayabiliriz. İlk sırada hizmete hızlı ve konforlu bir biçimde ulaşmak yer alıyor. 1990’lı yıllarda internetten market ve yemek siparişleri ile hayatımıza giren online alışveriş kavramı son yıllarda her türlü ihtiyacın evde karşılanabileceği bir seviyeye geldi. Türkiye Avrupa’da online alışveriş hacmi konusunda alt sıralarda yer alsa da büyüme hızı açısından ilk sıralarda yer alıyor.

PANDEMİDE İŞLER DEĞİŞTİ

İkinci önemli unsur pandemi ile sağlık ve güvenlik kaygıları. İnsanlar evden dışarı çıkmadan gıdadan giyime ilaçtan temizlik eşyalarına kadar ihtiyaçları olabilecek herşeyi online olarak temin edebiliyorlar. Türkiye sadece 2020 yılı içerisindeki online alışverişteki büyüme ile 5 yılda katetmeyi planladığı mesafeyi pandemi ortamında aldı. Bunun süreceği dikkate alınırsa pazarın önünde ciddi bir büyüme potansiyeli var. Üçüncü unsur teknolojinin ilerlemesi ve genç jenerasyonun teknolojiye olan yatkınlığı.

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KONFORUN BEDELİ VAR

Levent Sümer,“teknolojik gelişmeler ekseninde sunulan hizmetler mobil uygulamalarla telefonlara inince tüm ihtiyaçlar mekan ve zaman sınırı olmaksızın çok daha kolay temin edilebiliyor” yorumunu yaptı. Bu konfor hizmetinin bir bedeli olduğunu belirten Sümer şunları söyledi:

SEKTÖR HIZLANDI

"Hızla büyümekte olan bu pazarda yerinde alınan ürün fiyatı ile evimize kapımıza gelen ürün fiyatının arasındaki fiyat farkının kabul edilebilir seviyede olması önemli. Siparişlerin hızı ve ürünün kalitesi, iade koşulları, ödeme güvenliği gibi dikkat edilmesi gerekenler var. Pazarın hızını arttırarak daha da büyüyeceğini söylemek mümkün” dedi.