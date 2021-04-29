‘İyi fiyat’ gören borsaya koştu

“Köşeye attığım biraz birikmişim var, dolar mı altın mı alayım” seçeneğinin yerini borsa almaya başladı. Kazancını uzun vadeli park edecek yer arayan vatandaşın borsa şirketlerine yönelmesi, bankalarda yüzde 25’i aşan kredi maliyetiyle finansmana erişemeyen firmaların alternatif kaynak araması ve borsada son dönemde iyi fiyatların görülmesi halka arzları coşturdu. Geçen yıl 8 şirket borsaya kote olurken 2021’de bu rakam aşıldı. Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunarak yıl başından bu yana 11 şirket halka açılırken, toplamda 6.6 milyar liralık kaynak sağlandı. Halka arzların yıl sonuna kadar 40’ı aşması bekleniyor.

ŞİRKETLERDEN BÜYÜK İLGİ

Halka arz rüzgarı yaşanan borsaya bu yıl ilk Işık Plastik kote olurken, talep toplama sürecine 401 bin 153 kişi katıldı ve 181.7 milyon liralık büyüklüğe ulaştı. Ardından gelen Turk İlaç ve Serum hisselerine 128 binin üzerinde yatırımcıdan 61.9 kat talep gelirken, halka arz büyüklüğü 234.5 milyon liraya ulaştı. İşlemlerini tamamlayarak borsaya gelen Naturelgaz da 75 kat taleple 20 bin yatırımcıya satış yaptı ve halka arz büyüklüğü 207.8 milyon lira oldu. Bu yılın halka arzları arasında yer alan Tureks Turizm’in halka arzına da 772 bin 538 yatırımcı katılırken, hisselerine 6.1 kat talep geldi. Halka açılan Qua Granite’e 5.8 kat talep gelirken, halka arz büyüklüğü 395 milyon lira oldu. Halka arza toplam 846 bin 535 yatırımcı katıldı. Talep toplamaya 30-31 Mart’ta başlayan Matriks’in yüzde 38,05’ine karşılık gelen paylarının halka arzına 689 bin 426 adet yatırımcı katılırken, 207,8 milyon liralık büyüklüğe ulaşıldı.

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ZİRAAT GYO TALEP TOPLUYOR

Halka arzlar borsaya yeni yatırımcıları da getirdi. Merkez Kayıt Kurulu’na (MKK) 31 Ocak 2020’de 1.2 milyon olan pay senedi yatırımcı sayısı bu yıl 2 Nisan itibariyle 2.5 milyonu aştı. Böylelikle söz konusu dönemde pay senedi piyasasına 1 milyon 286 bin 441 yeni yatırımcı gelmiş oldu. Mevcut halka arzların yanısıra bu yıl Gübretaş Tarkim, Şeker GYO, Kayseri Şeker, Manas Enerji Yönetimi, Mercan Kimya Sanayi, Boğaziçi Beton’un da halka arzı bekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), halka arzını onayladığı Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 28-30 Nisan’da talep toplarken, sermaye artışı yoluyla gerçekleşecek halka arz ile 1.8 milyar lira kaynak bekleniyor.

DEĞERLENDİRİLEN ŞİRKETLERLE 40’I AŞAR

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Ekonomik Büyümede Halka Arzların Önemi Gelinen Nokta ve Beklentiler” toplantısında yaptığı konuşmada halka arzlara ilişkin bilgiler verdi. Borsada işlem görmeye başlayan şirketlere değişik teşvikler getirildiğine işaret eden Ergun, “Örneğin, 2 puan kurumlar vergisi indirimi geldi. EPDK’nın tarifelerinde enerji şirketlerinin lehine uygulamalar mevcut. Hem şu anki piyasa koşulları hem de bu teşviklerle 2021 yılında halka arzların devam etmesini bekliyoruz. Borsamızda, yıl başından beri işlem görmeye başlayan 11 şirkete 6,6 milyar lira kaynak sağlandı. Başvurusu değerlendirilmeye devam eden şirketlerle bu sene 40 şirketi rahatlıkla aşarız” dedi.

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EVDEN MOBİL AL-SAT

Uzmanlara göre, salgınla insanların eve kapanması, teknoloji kullanımının artması ve küçük yatırımcıların birikimlerine güvenli liman aranması borsaya yatırımı artırdı. Mobil ortamda al-sat emirlerinin verilmesi de işlemleri hem kolaylaştırdı, hem de maliyetleri düşürdü. Türkiye’de geçen yıl ocak ayında 1.2 milyon olan pay senedi yatırımcı sayısının, 2.5 milyonu aştığına işaret eden uzmanlar, artışla yeni halka arzların etkili olduğuna işart ediyor. Geçen yıl önce döviz ve altına sonra hisse senetlerine yatırımcıların yöneldiğini söyleyen uzmanlar, “Borsada olumlu bir hava oluştu. Halka arzlar başladı ve iyi prim yaptılar. Şirket sahipleri de ‘Borsada iyi fiyatlama var ben de şirketimi iyi fiyattan halka açabilirim’i gördü. Halka açılan şirket sayısı da arttı” değerlendirmesinde bulundu.

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BİREYSEL YATIRIMCIDAN YOĞUN İLGİ

Tarih Kişi sayısı

31 Ocak 2020 1,254,197

30 Kasım 2020 1.896.486

15 Ocak 2021 2.002.873

2 Nisan 2021 2.540.638

(Borsa İstanbul Pay Senedi yatırımcı sayısı)

Kaynak: MKK

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