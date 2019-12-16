Ekonomi Temsada bantlar hacizle durdu
OTOMOTİV

Temsa’da bantlar hacizle durdu

Yerli otobüs üreticisi Temsa zor günler geçiriyor. Yakın bir dönemde İsviçreli True Value Capital Partners’a satılan şirket, bankaların kredileri erken çağırmasını öne sürerek çalışmalarını durdurduğunu açıkladı. Temsa Adana fabrikasında bin 300, yan sanayicilerle birlikte 3 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana'da 3 bin kişi istihdam ediliyordu.
Adana'da 3 bin kişi istihdam ediliyordu.

Türkiye’nin köklü otobüs şirketlerinden eski Sabancı Holding iştiraklerinden Temsa banakalara olan kredi borcundan dolayı üretimi durdurduğunu açıkladı. Temsa yakın bir dönemde İsviçreli True Value Capital Partners’a satılmıştı.

EN BÜYÜK 123’ÜNCÜ İHRACATÇI OLMUŞTU

Şirketten yapılan açıklamada ABD pazarında ilk 4 marka arasında olduğunun altı çizildi. Açıklama şöyle devam etti: “2018 yılında gerçekleştirdiği 125 milyon dolarlık ihracatıyla Türkiye’nin en büyük 123. ihracatçı şirketi olarak ülkemizin istihdam gücünü artırmış, cari açığın kapatılmasına net katkı sağlamıştır. 2019 yılında da direk bin 300 kişi ve sadece Adana’daki yan sanayisi ile birlikte 3 bin kişiye yakın istihdam gücü ile ihracat hamlesini attırarak devam etmektedir.”

BANKALAR ÜRETİMİ DURDURDU

Temsa’nın hisseleri 30 Mayıs 2019 tarihinde Sabancı Ailesi’nden True Value Capital Partners S.A. şirketine devredilmiş ve devirden sonra da tüm faaliyetleri artarak devam etmişti. Yazılı açıklamada şunlara yer verildi: “Kasım 2019 sonu itibariyle 11 aylık ihracat 104 milyon dolara ulaşmıştır. Bu süreçte şirketimizin bankalara olan borçları da kısmen ödenmeye devam etmiştir. 2020 yılında ödeme vadesi gelecek kredilerimiz için de yeniden yapılandırma talebinde bulunulmuştur. Bunun en büyük göstergesi de 2020 ilk çeyreği için avansı alınmış 26 milyon dolarlık ihracat bağlantısıdır. Ancak bankaların kredilerini vadesinden önce, erken çağırması ve uygulanan hacizler nedeni ile şirketimiz faaliyetlerini mecburen durdurmak zorunda kalmıştır.”

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