The New Yorker dergisi TB2 Bayraktar SİHA'yı kaleme aldı: Savaşın doğasını değiştiren Türk dron'u

İnsansız hava araçları teknolojisinde Türkiye'nin geldiği noktaya ilişkin Amerikan basınında bir analiz daha yayınlandı.

“Savaşın doğasını değiştiren Türk dronu” ifadesinin kullanıldığı makalede, Ukrayna ve çeşitli ülkelerin kullandığı insansız hava araçlarının Türkiye için bir diplomatik araç olduğu da vurgulandı.

The New Yorker dergisindeki Stephen Witt imzalı makale, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaştaki insansız hava aracı kullanımı üzerinden Bayraktar TB2 dronlarını ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın hayatını konu aldı.

13 ÜLKEYE SATILDI

“Ukrayna’nın savunmasında Bayraktar bir efsane hâline geldi. Kiev’de bir hayvanat bahçesi bebek lemura ismi verilmesinden dron’un ‘Rus suçlularından hayaletler yaptığını’ iddia eden akılda kalıcı bir şarkının konusu oldu” denilen makalede, Bayraktar TB2’nin 2016’dan bu yana 13 ülkeye satıldığının altı çizildi.

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OYNAT 03:54 SİHA ile ilk kez bir gemi vuruldu: Mavi Vatan'da nefes kesen atış Roketsan tarafından geliştirilen milli mühimmatlar SİHA'ların vurucu gücü olmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde düzenlenen Mavi Vatan-2022 Tatbikatı ise bir ilke sahne oldu. AKSUNGUR SİHA MAM-L Mini Akıllı Mühimmat ile ilk defa yüzen bir platform vuruldu. Savunmadaki Türkler bu hafta tatbikata damgasını vuran AKSUNGUR SİHA'yı gündemine aldı.

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800'DEN FAZLA ATIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

İnsansız hava aracının Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan tarafından da kullanıldığı hatırlatılan makalede “TB2 şu ana kadar Kuzey Afrika’dan Kafkasya’ya kadar 800’den fazla atış gerçekleştirdi. Askeri analistler daha önce yavaş, alçaktan uçan dronların konvansiyonel savaşta düşük kullanımı olacağını öngörürken TB2, kendisini yok etmek için tasarlanan hava savunma sistemlerini etkisiz hâle getirebiliyor” ifadeleri yer aldı.

Makalenin yazarı Witt, Selçuk Bayraktar ile mart ayında video yoluyla konuştuklarını belirterek şunu aktardı:

“Ona dronlarının Ukrayna’daki kullanımına ilişkin bir soru sorduğumda şu yanıtı verdi: Yapmaları için tasarlandıkları işi yapıyorlar. Dünyadaki en gelişmiş hava savunma sistemlerinden ve zırhlı araçlardan bazılarını etkisiz hâle getiriyorlar”

ELON MUSK GİBİ GÖRÜYORLAR

Bayraktar’ın iki milyondan fazla Twitter takipçisi olduğu ve hesabını genç eğitim girişimlerini teşvik etmek için kullandığı belirtilen makalede görüş veren Cenevre Üniversitesi’nden uluslararası ilişkiler araştırmacısı Federico Donelli, “Bazı insanlar onu Elon Musk gibi görüyor” dedi.

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OYNAT 04:59 50 SİHA ile dünyada bir ilk: Türkiye'nin en büyük savaş gemisinden havalanacaklar SİHA'ları dünyada ilk kez 'sürü' olarak kullanan Türkiye, deniz harp tarihine de yeni bir konsept kazandırmaya hazırlanıyor. Yıl sonuna kadar envantere alınacak 232 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde kullanılacak Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşa hazırlanıyor. 30 ila 50 arasındaki SİHA'yı TCG Anadolu'ya konuşlandıracak Türkiye, bu hamlesi ile dünyada bir ilki de gerçekleştirmiş olacak. BiP'te paylaş

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Türkiye’nin komşuları nedeniyle değişen ittifaklar içindeki bir bölgede olduğunu hatırlatan Donetelli “Bayraktar’da Türkiye’nin tarihi yolunu değiştirebilecek bir deha buluyorlar” dedi.

MIT'TEKİ DANIŞMANIN GÖRÜŞLERİNE DE YER VERİLDİ

1979 yılında doğan Bayraktar’ın hayat hikâyesinin anlatıldığı makale, ikinci yüksek lisans programını tamamladığı, ABD'nin önce gelen üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) danışmanı olan Eric Feron’un görüşlerine de yer verdi.

Feron’u “azimli bir zanaatkar ve genç eğitimine karşı bir tutkuya sahip gözlemci bir Müslüman” olarak hatırladığını söyledi. Feron, “İyi bir pilottu ancak ne yapmak istediğini düğününe davet edilene kadar anlamamıştım” dedi.