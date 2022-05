The New Yorker dergisi TB2 Bayraktar SİHA'yı kaleme aldı: Savaşın doğasını değiştiren Türk dron'u ABD'nin ünlü dergilerinden The New Yorker, Rusya’nın başlattığı savaşta Ukrayna’nın da kullandığı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının savaşlardaki etkisini inceleyen bir makaleye yer verdi. “Savaşın doğasını değiştiren Türk dronu” ifadesinin kullanıldığı makalede,13 ülkeye satılan SİHA'lar ile Kuzey Afrika’dan Kafkasya’ya kadar 800’den fazla atış gerçekleştirildiği vurgulandı.

