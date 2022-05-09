Gündem SİHAlara oyuncak diyen Merdan Yanardağ kaybettiği Bayraktar davası sonrası yargıyı tehdit etti Devran dönünce yakanızı bırakmayacağız
POLİTİKA

SİHA'lara 'oyuncak' diyen Merdan Yanardağ kaybettiği 'Bayraktar davası' sonrası yargıyı tehdit etti: Devran dönünce yakanızı bırakmayacağız

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) hedef alarak, "Bunlar oyuncak" ifadesini kullanan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, yargıyı tehdit etti. Selçuk Bayraktar'ın, kendilerine 2019 yılındaki asılsız bir haber için açtığı tazminat davasını kaybettiklerini belirten Yanardağ, "Biz bunu not ettik unutmayacağız ve yakanızı da bırakmayacağız. Bu devran değişecek biz bunu unutmayacağız. Bunu bir yere not edin." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
SİHAlara oyuncak diyen Merdan Yanardağ kaybettiği Bayraktar davası sonrası yargıyı tehdit etti: Devran dönünce yakanızı bırakmayacağız
Merdan Yanardağ

Tüm dünyanın adından övgüyle bahsettiği, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen SİHA'ları her fırsatta hedef alan Tele 1'in sahibi Merdan Yanardağ, Selçuk Bayraktar tarafından açılan ve kaybettikleri dava sonrası yargı mensuplarını tehdit etti.

Geçtiğimiz günlerde SİHA'lardan "Gerçek değil oyuncak uçak" diyerek bahsetmesi sonrası gündeme gelen Yanardağ, 2019 yılında yaptıkları bir haber yüzünden kendilerine açılan manevi tazminat davasını kaybettiklerini açıkladı.

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın SİHA sözleri sosyal medyada ti'ye alındı: Gerçek değil oyuncak uçak
GÜNDEM
Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın SİHA sözleri sosyal medyada ti'ye alındı: Gerçek değil oyuncak uçak

DAVAYI KAYBETTİ YARGIYA TEHDİT SAVURDU: YAKANIZI BIRAKMAYACAĞIZ

Söz konusu kararı, 'dehşet verici ve inanılmaz bir ceza' olarak tanımlayan Yanardağ, "Biz bunu not ettik unutmayacağız ve yakanızı da bırakmayacağız. Bu devran değişecek biz bunu unutmayacağız. Bunu bir yere not edin." diye konuştu.

SİHA'lara 'oyuncak' diyen Merdan Yanardağ kaybettiği 'Bayraktar davası' sonrası yargıyı tehdit etti: Devran dönünce yakanızı bırakmayacağız
OYNAT 00:38
SİHA'lara 'oyuncak' diyen Merdan Yanardağ kaybettiği 'Bayraktar davası' sonrası yargıyı tehdit etti: Devran dönünce yakanızı bırakmayacağız
Geçtiğimiz günlerde, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) hedef alarak, 'Bunlar oyuncak' ifadesini kullanan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, yargıyı tehdit etti. Selçuk Bayraktar'ın 2019 yılındaki asılsız bir haber için açtığı tazminat davasını kaybettiklerini belirten Yanardağ, 'Biz bunu not ettik unutmayacağız ve yakanızı da bırakmayacağız. Bu devran değişecek biz bunu unutmayacağız. Bunu bir yere not edin.' ifadelerini kullandı.

"BEN DE MİLLİ BİR İŞ YAPIYORUM"

Kendisinin de 'milli bir iş' yaptığını öne süren Yanardağ, "Bu mahkemenin bağımsız olduğunu söyleyenin alnını karışlarım. Ben de milli bir iş yapıyorum. Evet, Türkiye’de bu ülkeye hizmet eden, mücadele eden, hayatını koymuş bir insanım. İHA, SİHA yapıyor diye eleştirilemez mi?" dedi.

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın SİHA sözleri sosyal medyada ti'ye alındı: Gerçek değil oyuncak uçak
OYNAT 00:33
Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın SİHA sözleri sosyal medyada ti'ye alındı: Gerçek değil oyuncak uçak
Dünyadan peş peşe övgü haberlerinin geldiği, savaşın seyrini değiştiren, ülkelerin almak için sıraya girdiği Türk SİHA'ları fondaş medyada hazımsızlık yaptı. TELE1'in sahibi Merdan Yanardağ canlı yayında Türk SİHA'larını oyuncağa benzeterek, 'Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70'i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor' dedi. Yanardağ'ın fıkra gibi açıklamaları sosyal medya kullanıcılarını diline düştü. Onlarca kişi Yanardağ ile dalga geçti.
Fenerbahçenin yeni hocasını duyurdular

Fenerbahçe'nin
yeni hocasını duyurdular

Tecrübeli teknik direktör Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
Şampiyon İstanbulda oynayacak

Şampiyon
İstanbul'da oynayacak

Trabzonspor-Altay maçının oynanacağı stadyum belli oldu.
SİHAlara oyuncak diyen Merdan Yanardağ kaybettiği Bayraktar davası sonrası yargıyı tehdit etti: Devran dönünce yakanızı bırakmayacağız

Renk değiştiren Selfie canavarı

Renk değiştiren Selfie canavarı

​“İlk olan özellikleri ile V23 5G Türkiye'de!”

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal mültecileri gönderemeyeceksin, gücünüz yetmez.

'​Temmuz ayında yeni zirveler gündeme gelebilir.'

Haiti'de sekiz Türk kaçırıldı

Haiti'de sekiz Türk kaçırıldı

​Dışişleri Bakanlığı resmi makamlarla temasta.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.