Tüm dünyanın adından övgüyle bahsettiği, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen SİHA'ları her fırsatta hedef alan Tele 1'in sahibi Merdan Yanardağ, Selçuk Bayraktar tarafından açılan ve kaybettikleri dava sonrası yargı mensuplarını tehdit etti.

Geçtiğimiz günlerde SİHA'lardan "Gerçek değil oyuncak uçak" diyerek bahsetmesi sonrası gündeme gelen Yanardağ, 2019 yılında yaptıkları bir haber yüzünden kendilerine açılan manevi tazminat davasını kaybettiklerini açıkladı.

GÜNDEM Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın SİHA sözleri sosyal medyada ti'ye alındı: Gerçek değil oyuncak uçak

DAVAYI KAYBETTİ YARGIYA TEHDİT SAVURDU: YAKANIZI BIRAKMAYACAĞIZ

Söz konusu kararı, 'dehşet verici ve inanılmaz bir ceza' olarak tanımlayan Yanardağ, "Biz bunu not ettik unutmayacağız ve yakanızı da bırakmayacağız. Bu devran değişecek biz bunu unutmayacağız. Bunu bir yere not edin." diye konuştu.

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OYNAT 00:38 SİHA'lara 'oyuncak' diyen Merdan Yanardağ kaybettiği 'Bayraktar davası' sonrası yargıyı tehdit etti: Devran dönünce yakanızı bırakmayacağız Geçtiğimiz günlerde, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) hedef alarak, 'Bunlar oyuncak' ifadesini kullanan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, yargıyı tehdit etti. Selçuk Bayraktar'ın 2019 yılındaki asılsız bir haber için açtığı tazminat davasını kaybettiklerini belirten Yanardağ, 'Biz bunu not ettik unutmayacağız ve yakanızı da bırakmayacağız. Bu devran değişecek biz bunu unutmayacağız. Bunu bir yere not edin.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"BEN DE MİLLİ BİR İŞ YAPIYORUM"

Kendisinin de 'milli bir iş' yaptığını öne süren Yanardağ, "Bu mahkemenin bağımsız olduğunu söyleyenin alnını karışlarım. Ben de milli bir iş yapıyorum. Evet, Türkiye’de bu ülkeye hizmet eden, mücadele eden, hayatını koymuş bir insanım. İHA, SİHA yapıyor diye eleştirilemez mi?" dedi.