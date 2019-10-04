Ekonomi Thomas Cook ile ilgili Kredi Destek Paketi başvuruları bugün başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Thomas Cook ile ilgili Kredi Destek Paketi başvuruları bugün başladı

Thomas Cook ile ilgili Kredi Destek Paketi başvuruları bugün başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, iflas eden İngiliz tur şirketi Thomas Cook'tan doğacak mağduriyetin önlenmesi için hazırlanan kredi destek paketine başvuruları almaya başladı. Başvurular 18 Ekim Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne yapılacak.

Haber Merkezi AA
Thomas Cook 23 Eylül itibarıyla iflas ettiğini duyurdu.
Thomas Cook 23 Eylül itibarıyla iflas ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiliz Tur Operatörü Thomas Cook'un 23 Eylül itibarıyla iflas ettiğini duyurduğu hatırlatıldı.

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Türkiye'deki konaklama tesisi işletmelerine yönelik kredi destek paketi başvurularının bugün alınmaya başlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Kredi Destek Paketinden yararlanmak isteyenlerin, başvuru dilekçesi ve istenilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte en geç 18 Ekim Cuma günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir."

Gerekli belge ve formlara Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sayfasından ulaşılabilecek.

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