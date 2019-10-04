Thomas Cook ile ilgili Kredi Destek Paketi başvuruları bugün başladı Thomas Cook ile ilgili Kredi Destek Paketi başvuruları bugün başladı Kültür ve Turizm Bakanlığı, iflas eden İngiliz tur şirketi Thomas Cook'tan doğacak mağduriyetin önlenmesi için hazırlanan kredi destek paketine başvuruları almaya başladı. Başvurular 18 Ekim Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne yapılacak.

Haber Merkezi 04 Ekim 2019, 15:30 Son Güncelleme: 04 Ekim 2019, 15:37 AA