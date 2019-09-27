‘Thomas Cook’ krizini başarıyla yönetiyoruz

İngiltere'nin Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası sonrası tatillerini Muğla'da geçiren turistlerin mağdur edilmediğini belirterek, "Bütün oteller çok büyük bir misafirperverlik gösteriyor. Birçok turistin iflastan haberi bile yok" dedi. Nakillerin de sorunsuz olduğunu aktaran Tugay, krizin başarılı şekilde yönetildiğini söyledi.

Doğan Tugay

TURİST HALİNDEN MEMNUN

Dalaman Havalimanı'ndan İngiltere'ye gidecek turist sayısının yaklaşık 13 bin olduğunu anlatan Tugay, şunları kaydetti: "Türkiye, Avrupa'da en iyi hizmeti veren hiçbir art niyet gütmeden insanları rahat ettiren, güven duyulan bir ülke oldu. İspanya'dan bile bu konuda önde. İngiltere hükümeti nasıl bir politika izleyecek göreceğiz."

Marmaris'te tatiline devam eden İngiliz turist Adrian Spencer, her şeyin yolunda olduğunu, tatiliyle ilgili bir sorun yaşamadığını anlattı. Ailesiyle tatil yapan Alison Slyman da mutlu bir tatil geçirdiğini bildirdi.

SUNEXPRESS'TEN EK SEFER

TÜRK Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasından sonra, yolcuların mağduriyetini gidermek için Antalya ile Londra arasında ek uçuş başlattı. SunExpress Ticari Direktörü Peter Glade yaptığı açıklamada, mevcut durumdan etkilenen yolculara cazip şartlarda evlerine dönme imkanı sunduklarını belirtti.

Doğan boşluk 3-4 yılda kapatılabilir

Firuz Bağlıkaya

Thomas Cook’un, dünyanın en eski işletmelerinden olduğunu ifade eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, şirketin iflasının sadece Türkiye’de değil tüm dünyada büyük boşluk oluşturacağını aktardı. Bağlıkaya, diğer tur operatörlerinin bu boşluğu doldurmak için ellerinden geleni yapacağını vurgulayarak, şöyle konuştu: “Ancak 3-4 senede bu boşluk kapatılabilir. Kapasitenin başka tur operatörleri tarafından kapatılması için elinden gelen çabayı bütün arkadaşlar göstereceklerdir.”

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