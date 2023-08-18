Ticaret Bakanlığı'ndan fiyat etiketi denetimleri: 358 milyon lira idari para cezası uygulandı

Ticaret Bakanlığı tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi kapsamında yapılan denetimlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. 2022 ve 2023 yıllarında toplamda 358 milyon 776 bin 876 lira ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığımız, tüketicilerimizin ekonomik çıkarları ile sağlık ve güvenliğini koruyucu, zararlarını tazmin edici denetimler gerçekleştirerek tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini korumaktadır. Ticaret Bakanlığımız, tüketicilerimizin ekonomik çıkarları ile sağlık ve güvenliğini koruyucu, zararlarını tazmin edici denetimler gerçekleştirerek tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini korumaktadır. Tüketicilerimizin taraf olduğu birçok alanda aşağıda ayrıntılarına yer verilen denetim faaliyetleri Ticaret Bakanlığımızca gerçekleştirilmektedir.