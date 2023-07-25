Ticaret Bakanlığı: Fahiş fiyat uygulayan otomobil satıcılarının yetki belgeleri iptal edildi

Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmeliğin 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi uyarınca 51 milyon 920 bin 782 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu. Aynı yönetmelikte yapılan değişiklikle sıfır taşıta ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunan dokuz bayinin yetki belgesi iptal edildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmeliğin 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi uyarınca 51 milyon 920 bin 782 TL idari para cezası uygulanmıştır. Aynı yönetmelikte yapılan değişiklikle sıfır taşıta ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunanların ikinci el yetki belgesinin iptal edilebilmesine yönelik düzenleme yapılmış olup bu düzenleme kapsamında 14 yetkili bayiye toplam 66 milyon 879 bin TL idari para cezası uygulanmıştır ve bu bayilerden dokuzunun yetki belgesi iptal edilmiştir.
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1 saat önce