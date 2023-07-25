Ticaret Bakanlığı: Fahiş fiyat uygulayan otomobil satıcılarının yetki belgeleri iptal edildi

Ticaret Bakanlığı ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmeliğin 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi uyarınca 51 milyon 920 bin 782 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu. Aynı yönetmelikte yapılan değişiklikle sıfır taşıta ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunan dokuz bayinin yetki belgesi iptal edildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;