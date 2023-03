Ticaret Bakanlığı'ndan vatandaşa uyarı: Kasap işletmelerine karşı dikkat edin

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Et ve Süt Kurumu'nu taklit eden işletmelere karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Açıklamada söz konusu işletmelere ceza kesildiği belirtildi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle: "Son dönemde gerek basına yansıyan haberlerde gerekse de Bakanlığımıza ulaşan başvurularda ülkemizde faaliyet gösteren bazı kasap işletmelerinin "Et Balık Kasabı", "Et Balık K.", "Et Balık İl/İlçe Adı" gibi isimlerle iktisadi devlet teşekkülü olan Et ve Süt Kurumu; toplum nezdinde bilinen eski adıyla Et ve Balık Kurumu'nun unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösterdiğinden bahsedilmektedir.