Ticaret Bakanlığı'ndan vatandaşa uyarı: Kasap işletmelerine karşı dikkat edin

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Et ve Süt Kurumu'nu taklit eden işletmelere karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Açıklamada söz konusu işletmelere ceza kesildiği belirtildi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle: "Son dönemde gerek basına yansıyan haberlerde gerekse de Bakanlığımıza ulaşan başvurularda ülkemizde faaliyet gösteren bazı kasap işletmelerinin "Et Balık Kasabı", "Et Balık K.", "Et Balık İl/İlçe Adı" gibi isimlerle iktisadi devlet teşekkülü olan Et ve Süt Kurumu; toplum nezdinde bilinen eski adıyla Et ve Balık Kurumu'nun unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösterdiğinden bahsedilmektedir.

Tüketicinin güveni kötüye kullanılıyor

Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Kurulunca yapılan incelemeler neticesinde, bahse konu işletmeler tarafından gerçekleştirilen tanıtımlarla ilgili olarak, Et ve Süt Kurumunun itibarından haksız yararlanılarak tüketicilerin güveninin kötüye kullanıldığı ve bu nedenle tüketicinin tecrübe ve bilgi eksikliklerinin istismar edildiği gerekçesiyle ilgili işletmelere idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları tesis edilmesine karar verilmiştir.

İnceleme ve denetimler sürecek

Diğer taraftan, Bakanlığımızca konuya ilişkin yapılan inceleme ve araştırmalar kapsamında, ülkemizde muhtelif illerde benzer isim ve logolarla faaliyet yürüten işletmelerin bulunduğuna ilişkin tespitlerle birlikte; 81 il Ticaret İl Müdürlüklerine bulundukları il mülki idare sınırları içerisinde mezkûr duruma ilişkin inceleme ve denetimlerin gerçekleştirilmesi talimatı verilmiştir."











