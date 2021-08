TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracatta 300 milyar dolara ulaşacağız

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, temmuzda Türkiye’nin ihracatı, bayram tatilinin iş günü sayısını düşürmesine rağmen geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 10,2 artışla 16 milyar 413 milyon dolara ulaştı. Bu rakamın aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en yüksek temmuz ayı ihracatı olduğu kaydedildi. İhracat ailesi, son 12 ayda ilk kez 200 milyar doları da geçerek 201 milyar 46 milyon dolara ulaştı. 16 Temmuz’da ise 1,5 milyar dolarla günlük ihracat rekoru kırıldığı bildirildi.

Geçtiğimiz ay 18 sektör ihracatını artırırken, 2 milyar dolarlık ihracatla otomotiv sektörü ilk sırada yer aldı. En dikkat çekici artışın gerçekleştiği sektör ise geçtiğimiz yıla göre ihracatını 709 milyon dolar artıran çelik oldu. Türk bayrağını 213 ülke ve bölgede dalgalandıran ihracatçılar, 128 ülkeye ihracatını artırma başarısı gösterdi. Aralarında Yunanistan ve Portekiz’in de bulunduğu 7 ülkede, aylık ihracat rekoruna imza atıldı. Otomotiv sektörü, İngiltere’ye ihracatını yüzde 63 yükseltti. Çelik sektörü, İtalya’ya ihracatını 3’e katladı. İstanbul’un Yunanistan’a Kimyevi Maddeler sektörü ihracatı 7 katına çıkarak 80 milyon dolara ulaştı. 52 il ihracatını artırdı; Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 173 ülkeye toplam 4,6 milyar TL’lik ihracat gerçekleştirildi. Yılbaşından bu yana ilk defa ihracat yapan firma sayısı da 10 bin 598 oldu.

“2022 YILININ HEDEFİ AŞILDI”

TİM Başkanı İsmail Gülle "Son 14 yıldır 100 milyar dolar seviyelerinde olan ihracatımızda ilk defa 12 ayda 200 milyar doları geçtik. Böylece sadece 2021 yılı hedefimiz olan 184 milyar doları değil, 2022 hedefi olan 198 milyar doları da aşmayı başardık. Şimdi gözümüzü 2023 hedefine diktik. Mevcut yükseliş ivmemiz gösteriyor ki, en fazla 5 sene içerisinde 300 milyar dolarlık ihracata hep beraber ulaşacağız. Bunu başaracak altyapı ve tecrübeye fazlasıyla sahibiz. Bu anlamda bugün, Türk ihracatı için kritik bir eşiğin aşılmasıdır. Bugün Türk ihracatında, önemli bir dönüm noktasıdır. İhracatımızdaki güçlü artış, hem 2. çeyrekte ülkemizi güçlü bir büyüme rakamına ulaştıracak hem de cari açığın daha da azalmasını sağlayacak” dedi.

12 AYDA 201 MİLYAR 46 MİLYON DOLAR İHRACAT

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla temmuz ayına ait dış ticaret verilerini, Ankara’da düzenlediği toplantıyla açıkladı. Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre temmuz ayında ihracat, bayram ve hafta sonu tatillerinin iş günü sayısını düşürmesine rağmen bir önceki yılın aynı ayı baz alındığında yüzde 10,2 artışla, 16 milyar 413 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların temmuz ayı ihracat rekoru kırdı. İhracat ailesi, son 12 aylık rakamlara göre de ilk kez 200 milyar doları geçti; 201 milyar 46 milyon dolarla tarih yazdı.

“AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİYLE GELECEĞE NEFES OLACAĞIZ”

Toplantıda sözlerine, yaşanan orman yangınlarından ve sel felaketlerinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek başlayan TİM Başkanı İsmail Gülle “Afetlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu ülkenin değerlerini dünyayla buluşturan sahadaki neferleri olarak bugün de sahadayız. Yeşil vatanımızı yeniden ağaçlandırmak için başlatmış olduğumuz seferberlikle geleceğe nefes olacağız. İnşallah, zarar gören tüm bölgelerimizi tekrar yeşillendirerek yarınlara güvenle taşıyacağız. İhracat rakamlarımız, ülkemizin yaşadığı bu zor günlerde önemli bir motivasyon kaynağı oldu” ifadelerini kullandı.

“BUGÜN TÜRK İHRACATINDA ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR”

Konuşmasının devamında temmuz rakamlarını değerlendiren Gülle, “İhracat ailemiz, rekorlarla kapattığı ilk 6 aydan sonra geçtiğimiz ay da tarihi bir performans gösterdi. Son 14 yıldır, 100 milyar dolar seviyelerinde olan ihracatımız, tarihte ilk kez 12 ayda 200 milyar doları aştı. Küresel ticarette "Güvenilir tedarikçi liman" konumunda bulunan ülkemiz, pandemi sürecinin sonlanması ve tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşümle beraber yükseliş ivmesini sürdürmeye devam edecek. Mevcut yükseliş ivmemiz gösteriyor ki, en fazla 5 sene içerisinde 300 milyar dolarlık ihracata hep beraber ulaşacağız. Bunu başaracak altyapı ve tecrübeye fazlasıyla sahibiz. Bu anlamda bugün, Türk ihracatı için kritik bir eşiğin aşılmasıdır. Bugün, pandemi dönemi ve öncesinde başarıyla tamamladığımız projelerin meyvesini toplama günüdür. Gün, en zorlu dönemlerde dahi bu ülke için üreten, dünyada ayak basmadık tek bir ülke, tek bir bölge bırakmayan ihracatçının günüdür. Temmuz ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre; yüzde 10,2 artışla 16 milyar 413 milyon dolar oldu. Yılın ilk 7 ayında ihracatımız, yüzde 35 artışla 121 milyar 358 milyon dolara ulaştı” diye konuştu.

“2022 YILINI AŞTIK; GÖZÜMÜZÜ 2023 HEDEFİNE DİKTİK”

Son 12 ayda 201 milyar 46 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, yıllık ihracat hedefinin de oldukça üzerinde bir rakama eriştiklerini kaydeden İsmail Gülle şöyle devam etti:

“Bu rakamla beraber, sadece 2021 yılı hedefimiz olan 184 milyar doları değil, 2022 hedefi 198 milyar doları da aşmayı başardık. Şimdi gözümüzü 2023 hedefine diktik. Ayrıca tarihimizin en yüksek günlük ihracat rakamları da bu ay içerisinde gerçekleşti. Önce 14 Temmuz’da 1,3 milyar dolarla günlük ihracat rekorumuzu kırdık. 16 Temmuz’da bu rekoru da kırarak günlük ihracatta 1,5 milyar doları aştık. TİM olarak tüm çalışmalarımızın neticesini ihracat rakamlarında görmek bizleri oldukça gururlandırıyor. İhracatımız artıyor, demek ki; doğru yolda ilerliyoruz. İhracatçı sayımız artıyor, demek ki; her kesimde ihracat heyecanını uyandırıyoruz. İhracat birim değerimiz yükseliyor, demek ki; ihracatçılarımız artık markalaşmayla, inovasyonla, tasarımla ürünlerinin katma değerini yükseltiyor. Elde ettiğimiz tüm kazanımlarımızı koruyarak yeni başarılar için daha da kenetleneceğiz. İnşallah, göreve geldiğimizden beri aşmayı başardığımız her ihracat hedefi gibi, 2021 yıllık ihracat hedefini de hep beraber aşacağız. Bu başarıyı mümkün kılan 100 bin ihracatçımızın her birine, bizleri her zaman destekleyen Bakanımıza ve ihracatçılarımızı yol arkadaşı addeden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Geçtiğimiz hafta açıklanan Merkez Bankası Enflasyon Raporu’na göre; net ihracat dönemlik büyümeye 1,5 puanlık pozitif katkı verdi. Net ihracatın yıllık büyümeye katkısı ise 1,1 puan oldu. İhracatımızdaki güçlü artış, hem 2. çeyrekte ülkemizi güçlü bir büyüme rakamına ulaştıracak hem de cari açığın daha da azalmasını sağlayacak. Bu rakamların neticesinde, her zaman dile getirdiğimiz ‘İhracatla Yükselen Türkiye’ye bir adım daha yaklaştık.”

“7 AYDA İLK DEFA İHRACAT YAPAN FİRMA SAYISI 10 BİNİ AŞTI”

TİM Başkanı Gülle, Anadolu’nun her köşesindeki ihracata duyulan ilginin, temmuz ayında ihracatçı firma sayısına da yansıdığını aktararak şöyle devam etti:

“Elbette, bu başarıların daim olması için ihracat ailesini daha da büyütmemiz gerekiyor. Çünkü bize göre ihracat, sadece belirli bir kesimin, belirli bir zümrenin uğraşı olmamalı; topyekûn kalkınma amacıyla, küçük-büyük demeden tüm firmalarımızın vizyonu olmalıdır. Bu vizyon doğrultusunda, TİM KOBİ ihracat seferberliğimizi bu ay Diyarbakır’a taşıyarak Diyarbakırlı ihracatçılarımız ve ihracatçı adaylarımızla buluştuk. Tam bin 273 firmamız, bu ay ilk kez ihracat yaparak ailemize katıldı. Bu firmalarımız, 53,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yılbaşından bu yana ilk defa ihracat yapan firma sayısı ise 10 bin 598’e ulaştı.”

OTOMOTİV SEKTÖRÜ İNGİLTERE’YE İHRACATINI YÜZDE 63 YÜKSELTTİ

Temmuz ayında 18 sektörün ihracatını artırdığına işaret eden Gülle “Bu ay, 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Otomotiv sektörümüz ilk sırada yer aldı. 1,9 milyar dolara ulaşan Kimyevi Maddeler ikinci ve 1,7 milyar dolara ulaşan Çelik, üçüncü oldu. 1,7 milyar dolara ulaşan Hazır giyim dördüncü ve 1 milyar dolarlık ihracata imza atan Elektrik Elektronik sektörümüz beşinci oldu. Sektörel anlamda en dikkat çekici artışlar, geçtiğimiz yıla göre ihracatını 709 milyon dolar artıran Çelik, 339 milyon dolar yükselten Kimyevi Maddeler, 176 milyon dolar artıran Demir ve Demir Dışı Metaller, 109 milyon dolar artıran mücevher ve 105 milyon dolar artıran maden sektörlerimizde yaşandı. Ayrıca bu ay, Otomotiv sektörümüz, İngiltere’ye ihracatını yüzde 63 yükseltti. Tam 90 milyon dolarlık artışla, İngiltere’ye 233,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörümüz, Yunanistan’a ihracatını 4 katına çıkardı.89 milyon dolar artışla, 113 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Benzer şekilde Çelik sektörümüz de, İtalya’ya ihracatını 3’e katladı. 79 milyon dolar artışla, 109 milyon dolar ihracat yaptı. Detaylara bakacak olursak; İstanbul’un Yunanistan’a Kimyevi Maddeler sektörü ihracatı 7 katına çıkarak 80 milyon dolara ulaştı. Gaziantep’in İran’a Hububat Sektörü ihracatı 5 katına çıkarak 52 milyon dolar oldu. Bursa’nın Kanada’ya Çelik sektörü ihracatı tam 28 kat artışla 40 milyon dolar olarak gerçekleşti. Temmuzda ihracatçılarımız, ülkemizin bayrağını 213 ülke ve bölgede dalgalandırdı. 128 ülkeye ihracatımızı artırma başarısı gösterdik” dedi.

YUNANİSTAN VE PORTEKİZ’E AYLIK İHRACAT REKORU

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülkenin 1,4 milyar dolarla Almanya, 1 milyar dolarla ABD ve 983 milyon dolarla Birleşik Krallık olduğunu aktaran Gülle, “Aralarında Yunanistan ve Portekiz’in de bulunduğu 7 ülkede, aylık ihracat rekoruna imza atıldı. İhracatımızı tutar bazında en çok artırdığımız ülkeler ise; İtalya (171 milyon dolarlık artış), İspanya (155 milyon dolarlık artış) ve Birleşik Arap Emirlikleri (141 milyon dolarlık artış) oldu” şeklinde konuştu.

AVRUPA’NIN İHRACATTAKİ PAYI, YÜZDE 57,1

Avrupa Birliği’ne (AB-27) ihracatın yüzde 13 artışla 7 milyar dolarlık bir hacme çıktığını belirten Gülle, “AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de topladığımızda, Avrupa kıtasının temmuz ayı ihracatımızdaki payı, yüzde 57,1... Diğer ülke gruplarında, yakın ve Orta Doğu ülkelerine 2,6 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 1,4 milyar dolar, Uzak Doğu’ya 1,3 milyar dolar ve Kuzey Amerika’ya 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu.

52 İL İHRACATINI ARTIRDI

Açıklanan bilgilere göre, temmuzda 52 şehrimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz sırasıyla; 6,8 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla Kocaeli ve 940 milyon dolarla İzmir oldu. En dikkat çekici artışlar; İstanbul (786 milyon dolar), Kocaeli (408 milyon dolar), Hatay, (91 milyon dolar) İzmir (69 milyon dolar) ve Çorum’da (62 milyon dolar) yaşandı.

173 ÜLKEYE TL İLE İHRACAT

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 173 ülkeye toplam 4,6 milyar TL tutarında ihracat gerçekleştirildi. 6 bin 463 firma, ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih etti. TİM, ikili ticarette yerli para birimlerinin kullanılmasını desteklemeye devam edecek. Yine temmuzda, miktar bazında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak, 14,2 milyon ton şeklinde gerçekleşti. İlk 7 ayda ise, yüzde 17,4 artışla 99 milyon tonu aşkın ihracat yapıldı. 2020 yılı ikinci yarısından bu yana artış eğiliminde olan Euro/dolar paritesi, ihracata bu ay da pozitif yansıdı. Temmuz ayında paritedeki artışın pozitif etkisinin 208 milyon dolar; yılın ilk yedi ayında ise 3,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Euro/dolar paritesindeki pozitif görünümün, önümüzdeki aylarda da sürmesi öngörülüyor.

