Ekonomi İhracat rekoru kırıldı İlk defa 200 milyar doları aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracat rekoru kırıldı: İlk defa 200 milyar doları aştı

Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolar oldu. Bu tutar, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek temmuz ayı ihracatı. Son 12 aylık ihracat da 201,5 milyar dolara yükseldi. Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İhracat rekoru kırıldı: İlk defa 200 milyar doları aştı
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Temmuz ayına ait dış ticaret rakamları paylaşıldı. Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolar oldu.

İLK KEZ 200 MİLYAR DOLARI AŞTI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bu tutar, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek temmuz ayı ihracatı" dedi. Bakan Muş "Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır. İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

  • Bakan Muş, dış ticaret ihracat rakamlarına ilişkin şunları paylaştı: Ocak-temmuz ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 121,4 milyar dolara çıktı. Salgın öncesindeki 2019 ocak–temmuz dönemine göre yüzde 16,4 arttı. Ocak-temmuz döneminde dış ticaret hacmimiz, 268,2 milyar dolara yükselmiş, dış ticaret açığımız geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 azalarak 25,5 milyar dolara gerilemiştir.

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