TOKİ eski Türkiye'nin borcunu ödüyor

Binlerce vatandaşı uygun fiyatla ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 1970’li yıllara dayanan ve kendisine devredilen kurum ve kuruluşların da ödemelerini yapıyor. TOKİ’nin hesaplarının rehinli ve hacizli olduğuna yönelik iddialara, ödenen borçlar ile cevap verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

TBMM’de bir soru önergesini cevaplayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “TOKİ’nin hangi bankalarındaki hesapların kaçı rehinli, kaçı hacizlidir?” şeklindeki soruya, “TOKİ 2022 yılı ilk sekiz ayında toplam 40 milyar TL ödeme yapmış olup bu tutar yıl sonu itibarıyla 75 milyar TL’ye ulaşacak. Zaten hesaplarında haciz olan bir kurumun bu ödemeleri de yapıyor olması mümkün değil. TOKİ güncel ödemelerini zamanında yapmakta ve 1970’li yıllara dayanan ve kendisine devredilen ödemeleri düzenli olarak yapmaktadır” cevabı verdi.

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127 BİN KONUTUN İNŞAATINA DEVAM

Son 20 yılda TOKİ tarafından 1 milyon 170 bin konut inşa edildi. TOKİ bünyesinde hayata geçirilecek sosyal konut projeleri kapsamında 127 bin konutun inşaatı devam ediyor.

GÜNDEM Bakan Kurum: Ankara’mıza 18 bin 139 konut inşa edeceğiz