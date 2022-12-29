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ANKARA

Bakan Kurum: Ankara’mıza 18 bin 139 konut inşa edeceğiz

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı bir programda, “İlk Evim İlk İş Yerim projemiz çerçevesinde Mamak’ımıza 3 bin 645, Ankara’mıza toplamda 18 bin 139 konut inşa edeceğiz” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Kurum: Ankara’mıza 18 bin 139 konut inşa edeceğiz
Bakan Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şehit Hamza Sülen Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi ve Mamak Diriliş Mahallesi İlk Kura Çekim Törenine katıldı.

Bakan Kurum burada yaptığı konuşmada yeni yıla vatandaşlara hizmet ederek girdiklerini belirterek, Cumhuriyetin 100’üncü yılında Başkente yakışır eserler yaptıklarını dile getirdi.

Bakan Kurum burada yaptığı konuşmada, başta Ankara’da olmak üzere, vatandaşlara en güzel yuvaları yapmaya, insanların içerisinde huzur içerisinden yaşayacakları yaşam alanlarını inşa etmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, “Biz 20 yıldır ‘Güvenli Konutlar, Huzurlu Yuvalar’ dedik. Başta Mamak olmak üzere Ankara’mızın tüm ilçelerinde 39 bin konutun dönüşümünü bitirdik ve vatandaşlarımıza teslim ettik. On binlerce Ankaralının güvenli ve sağlıklı yuvalarda yaşamasını sağladık. Bugün tüm ilçelerimizde toplam 5 bin yuvamızın dönüşümüne süratle devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tarihi yapıları aslına uygun şekilde ihya ederek hemşerilerimize armağan ediyoruz”

Ankara genelinde yapımı tamamlanan, devam eden ve başlanacak projelere ilişkin bilgi veren Kurum, tarihi yapılara uygun yenileme ve yeşil alan düzenlemeleri yaptıklarını belirterek, "Başkentimizde bir yandan Nallıhan, Güdül, Beypazarı, Kızılcahamam’ın cadde ve sokaklarını, kent merkezlerini, tarihi yapılarını; aslına uygun şekilde ihya ederek hemşerilerimize armağan ediyoruz. Cumhuriyet tarihimizin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi’ni yenileyerek Türkiye Yüzyılı’nın Başkentine yakışır bir buluşma mekânı haline getiriyoruz” açıklamasında bulundu.

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"Toplamda 18 bin 139 konut inşa edeceğiz"

  • Bakan Kurum vatandaşlara verdikleri konut sözlerini yerine getirdiklerini ve yeni konutlar yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi olan İlk Evim İlk İş Yerim projemiz kapsamında; Mamak’ımıza 3 bin 645, Ankara’mıza toplamda 18 bin139 konut inşa edeceğiz. 100 bin konut yapılacak imarlı arsamızı da Ankara’da ilk kez ev sahibi olacak hemşerilerimizin, sizlerin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

“Millet bahçemiz, tam 58 bin metrekare büyüklüğe sahip olacak”

Türkiye genelinde toplam 468 millet bahçesi yapılacağını ve bunların 164’ünün tamamlandığını dile getiren Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

“Bugün de Mamak’ımızda şehit öğretmenimizin hatırasını yaşatacak Hamza Sülün Millet Bahçemizde ilk fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. TOKİ Başkanlığımızca Mamaklı vatandaşlarımız ve yavrularımız için hayata geçirdiğimiz en nadide, en gözde eserlerimizden biri olacak bu millet bahçemiz, tam 58 bin metrekare büyüklüğe sahip olacak. Bahçemizde, yeşilin içerisinde; çocuk oyun alanları, tematik bahçeler, millet kıraathanesi, kadın kooperatifi, bisiklet ve yürüyüş yolları, otopark ile mescit yer alacak.”

Bayburt TOKİ KURA çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
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Bayburt TOKİ KURA çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Karadeniz'in cenneti, dünyaca ünlü turizm merkezi: Tatil dünyası olacak
FOTOĞRAF 12
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, beraberinde İLBANK Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Özsoy, TOKİ Uygulama Daire Başkanı Osman Direnç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş ve Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ve gazetecilerle, Rizenin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylasında yapımı devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi.
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Açıklamalarda bulunan Gürgen, Önümüzdeki zamanda yeni bir Ayder hayalimiz var. Bu Ayder hayalimiz içerisinde araçların olmadığı, yayaların rahatlıkla dolaşabildiği, insanların temiz havada temiz suyun içerisinde huzurlu ve mutlu bir şekilde tatillerini yapabildikleri, eğlenebildikleri, dinlenebildikleri bir bölge hayalindeyiz. Bugün sizlere en başta arıtma tesisimizi gösterdik. Ayderdeki bütün tesislerin atık sularının arıtılacağı, dolayısıyla Fırtına Vadisinin tertemiz olacağı bir Ayder hayalimiz var. Beraber de gördük, tesis güzel bir şekilde faaliyette, bu konuda İller Bankası Genel Müdürümüze de teşekkür ediyoruz dedi.
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OTOPARKIMIZ MÜTHİŞ BİR ESERBölgedeki 1650 araç kapasiteli otoparkın belediyece işletileceğini kaydeden Gürgen, Otopark inşaatı şu anda hızlı bir şekilde devam ediyor. 1650 araçlık bir otopark olacak. Otoparkımız müthiş bir eser, mühendislik harikası da diyebilirim. Sizlerle beraber gördük, iki yolun arasına Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın sığdırdığı 1650 araçlık bir otopark. Bu otoparkın maksadı, bundan sonraki dönemde Aydere araç girişinin önüne geçmek...
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Otoparkımızı, Belediyemiz işletecek. Siz vatandaşlarımız, geldiğinizde arabanızı otoparka bırakacaksınız. Elektrikli araçlarla Ayderin içerisine taşıyacağız. Ayder bundan sonra yürüyerek gezebileceğiniz bir bölge olacak diye konuştu.
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OTEL, AYDERDEKİ İŞLETMECİLERİMİZİN HİZMETİNE VERİLECEKİnşası süren termal otele ilişkin bilgiler de veren Gürgen, şunları söyledi:
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Termal otelin şöyle bir önemi var. Termal oteli, Ayderdeki işletmecilerimiz için yapıyoruz. Buradaki işletmecilerimiz sağ olsun, uzunca zamandan beri bizimle beraber çalışıyorlar. Bu oteli bir işletme, bir tek vücut olarak Ayder için hep beraber çalıştıracaklar. Biz buraya yeni bir tesis kazandırmak istemiyoruz. Biz Ayderdeki gözü rahatsız eden imar planına uygun olmayan tesisleri kaldırıp, oradaki tesisi tek başına kullanılabilecek, altında termali, toplantı salonları olan; yukarısında restoranları olan 80 odalı bir tesis haline getirdik...
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Bu otel de tamamıyla, Ayderdeki işletmecilerimizin hizmetine verilecek. Tahmin ediyorum, otelin açılışı da haziran ayı itibarıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız bitirdiği zaman herkesin kullanımına açılacak. Şu anda içerisinde bulunduğumuz bölge de ilk teslimatları yapılmış olan oteller ve apartlar bölgesi. Bugün buradaki otelleri ve apartların tamamını da vatandaşlarımızı anlaşmak suretiyle eski apartlarını ve otellerini yıkmak koşuluyla teslimatlarını yapıyoruz.
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AYDERDE ARTIK TRAFİK OLMAYACAKAyderde trafik sorununun ortadan kaldırılacağına da işaret eden Gürgen, Arkadaşlarımız burada inşaat faaliyetlerine de başladılar. Yaklaşık 3 ay sonra bu tesisler de bitecek ve işletmeye açılmış olacak. Bizim için şöyle bir hayalimiz var; Ayderde artık trafik olmayacak, Ayderde artık egzoz dumanı olmayacak. Ayderde artık kaldırımların üzerinde kendisine yer aramak isteyen vatandaşlarımız değil, rahat rahat gezip, dolaşıp, koşabilen çocuklarımızla beraber bir tatil dünyası olacak. Bu tesislerin içerisinde tekrar aynı işletmecilerimiz bir araya gelerek yeni tesisleri beraber işletecekler...
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Eski imar planına uygun olmayan niteliksiz yapıların tamamı kaldıracak. Sizlerin de gördüğü gibi, burada hep doğal taşlar, doğal yapı malzemeleriyle TOKİnin müthiş çalışmalarıyla yapıldı. Dünyaya örnek olabilecek müthiş bir çalışma var. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Sayın Bakanımızın amansız çalışmalarıyla bu işleri bu noktaya getirdik. Günlerce, aylarca, saatlerce Ayder için toplantılar yapıldı. Yeni mevsimde, yeni sezonda inşallah hep beraber bu tesislerin içerisinde müthiş tatil günleri geçireceğiz ifadelerini kullandı.
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Ayder, tatil dünyası olacak
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Karadeniz'in cenneti, dünyaca ünlü turizm merkezi: Tatil dünyası olacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası ile ilgili, "Hayalimiz var. Ayder'de artık trafik ve egzoz dumanı olmayacak. Ayder, rahat rahat dolaşıp koşabilen çocuklarımızla beraber, bir tatil dünyası olacak" dedi.
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