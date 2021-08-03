TOKİ 476 odalı yurt binasını satışa çıkarıyor

TOKİ’nin satışa sunduğu yurt binasına yüzde 10 peşinat ve 96 ay vade ile hemen teslim şeklinde sahip olunabilecek. Satışa çıkarılacak yurt binası TOKİ Başkanlığınca taşınmazın plan tadilatı yapılarak özel sağlık tesis alanına dönüştürülebileceği de kaydedildi.

İHA

TOKİ’den yapılan açıklamada, ayrıca, “Satışa sunulacak yurt binasının açık artırma usulü ile 13 Ağustos 2021 Cuma Saat:11.00’de Karabük Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu Merkez ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu, Halkalı / İstanbul’da gerçekleşecek. Satışa ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak www.toki.gov.tr ve www.emlakmuzayede.com.tr adreslerini ziyaret edebilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

REKLAM

EKONOMİ TOKİ Şanlıurfa’da 54 konut ile 32 iş yerini satışa sundu