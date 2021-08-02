TOKİ yangın mağdurlarına yapılacak evlerin görsellerini paylaştı: 1 yıl içinde teslim edilecek

Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarında bir yandan söndürme çalışmaları devam ederken diğer taraftan da hasar tespitlerine başlanıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ekiplerince bölgelerde inceleme yapılarak, evlerini kaybeden vatandaşların yaralarının sarılması için harekete geçti.

Hızlı bir şekilde projelendirme çalışmalarına başlayan TOKİ yangın mağduru vatandaşlar için köy evleri inşa edileceğini duyurdu.

TOKİ tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen köy evleri için yöresel mimariye uygun bir şekilde köy evleri projesi hazırlandı.

Bir yıl içinde teslim edilecek

Bu köy evlerinin ev, ahır, depo ve bahçe bölümlerinden oluşacağı bildirildi. 1 yıl içerisinde inşa edilecek olan köy evleri mağdur olan vatandaşlara yine 1 yıl içerisinde teslim edilecek.

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FOTOĞRAF 8 Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına başladı. Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor.





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FOTOĞRAF 20 Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangını 6. gününde Beydiğin Mahallesi’nde etkili oluyor. Mahalleli ve ekipler, evlere dayanan yangını güçlükle önleyebildi. Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını ilerlemeye devam ediyor. Yangın ilk çıktığı noktadan yaklaşık 40 kilometre kuzeyde bulunan Beydiğin Mahallesi’ne kadar geldi. Bir dağın yamacına kurulu olan mahalle bir anda alevlerin arasında kaldı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile büyüyen yangından çıkan alevler, metrelerce havaya yükseldi. Alevlerin mahalleyi sarmasının ardından bir yandan ekipler diğer taraftan mahalle sakinleri adeta seferber oldu. Beydiğin Mahallesi sakinleri kadın erkek demeden alevlere karşı mücadele ettiler Evlerin sınırına kadar gelen alevleri ekipler güçlükle söndürdü. Vatandaşlar işe testereler ile etraftaki büyük ağaçları keserek alevlerin sıçramasını engellemeye çalıştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler sık sık yön değiştirdi. Alevlerin arasına giren vatandaşlar tehlikeye rağmen ellerindeki dal parçaları ile ateşi söndürmeye çalıştı. Bir mahalle yanmaktan son anda böyle kurtarıldı Ekipler evlerin içerisinde doğru ilerleyen yangına iş makineleri, arazözlerle müdahale eti. Yamaçtan yamaca sıçrayan alevleri söndürmek için vatandaşlar seferber oldu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından vatandaşlar ve ekiplerin alevlerin mahalleye girmesini güçlükle engelledi. . Rüzgarın etkisiyle karşı yamaca atlayan yangın ilerleyerek etkisini devam ettiriyor. Yangında bir kişi de dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı. Mahallelerini yanmaktan böyle kurtardılar Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını 6. gününde Beydiğin Mahallesi'nde etkili oluyor. Mahalleli ve ekipler, evlere dayanan yangını güçlükle önleyebildi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 8 Marmaris ilçesine Bağlı İçmeler Mahallesinde günler süren müdahaleyle kontrol altına alınan yangının hasar verdiği bir bölgenin önceki ve sonraki durumu havadan drone ile görüntülendi. Yangın öncesi yemyeşil olan ilçe yangından sonra siyaha bürünmüş hali görenlerin yüreğini sızlatıyor. Türkiye'de orman yangınları ile mücadele devam ederken yangın sonrası felaketin boyutu gözler önüne seriliyor. İçmeler Mahallesinde ormanlık alan tamamen küle dönerken yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan ağaçların kurtarıldığı görülüyor. Öncesi ve sonrasında aynı yerden çekilen kareler ise yangının neden olduğu yıkımı net bir şekilde gösteriyor. Marmaris'in yangın öncesi ve sonrası havadan görüntüleri: Felaketin boyutunu gözler önüne serdi Türkiye'nin ciğerlerinin yandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanın öncesi ve sonrası görenlerin yüreğini yaktı. Havadan çekilen görüntülerde yemyeşil ilçe yerleşim yeri hariç tamamen siyaha büründüğü görüldü.



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FOTOĞRAF 23 Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçen hafta Çarşamba günü öğle saatlerde çıkan orman yangını, 6’ncı gününde devam ediyor. Yangına havadan uçak ve helikopterlerle, karadan ise yüzlerce arazöz ve binlerce personel ile müdahale ediliyor. Yangında Bucak Şıhlar Mahallesi’nde 13 bin metrekare alan üzerinde kurulu ATV safari tesisi küle döndü. Tesis içerisinde bulunan 2 katlı bir ev ve bir restoran kullanılamaz hale geldi. Tesis içerisinde zaman zaman demirlerin dahi alevlerin şiddeti ile eridiği görüldü. Tesiste bulunan 150 saferi aracından 95 tanesi yanarak küle döndü. Tesisin sahibi Cengiz Kartal (58), tesisini alevlerden koruyabilmek için son ana kadar mücadele etti. Yangın ile daha fazla mücadele edemeyeceğini anlayan Kartal, aracına binerek kaçmak istedi. Bu kez yolda bir süre gittikten sonra alevlerin arasında kaldı. İşletme sahibi dört bir tarafını saran alevler arasında korku dolu anlar yaşadı. Kartal, bir süre sonra kollarından ve başından yaralanmasının ardından yangından kurtuldu. Yangın kontrol altına alındıktan sonra tesisine geri dönen işletme sahibi gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Geride hiçbir şeyin kalmadığını gören işletme sahibi zararının 7-8 milyon TL’ye yakın olduğunu ifade etti. Yaşadığı dehşet dolu dakikaları anlatan işletme sahibi Cengiz Kartal, “15 milyon liranın üzerinde bir yatırımımız var. Bu afette çok büyük zarar uğradık. Canımızı zor kurtardık. Bu işletmeyi 2016 yılında kurduk, daha önceleri başka yerde kiracıydık. Bütün emeğimiz bir yangın ile yandı. Sabaha karşı sabah 05.30 sularında sert bir poyraz esti. Güvercin kafesimiz 100 metre fırladı. Bir dakika içerisinde tesis her yerden yanmaya başladı. 70 tane yangın tüpümüz vardı. Onlar ile müdahale etmeye çalıştık, nereye müdahale edeceğimizi şaşırdık. Baktık ki olmuyor, çıkalım dedik. Bir anda yolda kar tipisine benzer bir alev tipisi oldu. Her yerden ateş yağıyordu. Daha sonraları araba dumandan boğuldu stop etti. 200 metreye yakın alev topunun içerisinde koştum” sözlerine yer verdi. Yangında kollarından ve kafasından yaralanan Kartal, “Kozalaklar koluma ve kafama geldi. Hayatımı kurtardım. 150 tane ATV aracımız vardı. 95 tanesi yandı. Tesisi kullanılamaz hale geldi. Şuanda bu araçların tanesi 36-40 bin TL. Toplamda zararımız 8-9 milyon TL üzerinde. Devletimiz destek verirse önümüzdeki yıllarda faaliyetlerimize devam ederiz. Biz senede burada 20-25 bin turist ağırlıyorduk” dedi. Manavgat’ta safari tesisi küle döndü: Alevlerin arasında kalan işletme sahibi canını zor kurtardı Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan yangında ATV safari tesisinde bulunan 97 ATV aracı küle döndü. Demirlerin dahi eridiği tesis kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında alevlerin arasında kalarak canını zor kurtaran tesisin sahibi ise yaşadığı dehşet dakikalarını, “Bir anda yolda kar tipisine benzer bir alev tipisi oldu. Her yerden ateş yağıyordu. 200 metreye yakın alev topunun içerisinde koştum” sözleriyle anlattı.

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