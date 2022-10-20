Ekonomi TOKİnin indirim kampanyasına vatandaşlardan yoğun ilgi
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TOKİ’nin indirim kampanyasına vatandaşlardan yoğun ilgi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) ‘borcunu erken ödeyene yüzde 25 indirim’ kampanyasından 38 bin 532 kişi yararlandı.

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Haber Merkezi İHA
TOKİ’nin indirim kampanyasına vatandaşlardan yoğun ilgi
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TOKİ, konut ve iş yeri sahipleri için 23 Eylül-19 Ekim 2022 tarihleri arasında indirim kampanyası düzenledi. 30 Haziran 2021 tarihinden önce satışları gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 30 Haziran 2021’den önce başlamış olan konut ve iş yeri sahipleri için yapılan indirim kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Bir önceki dönemde kampanyadan 26 bin 306 konut ve iş yeri alıcısı yaralanırken, bu dönemki kampanyadan 38 bin 532 kişi yararlandı. Kampanya dahilinde bütün borcunu kapatan 35 bin 257 kişi tapularını almaya hak kazandı.

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Esnek ödemeden 3 bin 275 kişi yararlandı

İndirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak konut ve iş yeri alıcıları için esnek ödeme planı yapıldı. Borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla kampanyaya katılan 3 bin 275 konut ve iş yeri alıcısı yaptıkları ödemelerle yüzde 25 indirimden faydalandı. Böylelikle kampanyaya katılan 38 bin 532 konut ve iş yeri alıcısının 35.257’si bütün borcunu, 3 bin 275 kişi de borcunun belirli kısmını kapattı.

Kampanyadan arsa alıcıları da yararlandı

Kampanya dahilinde arsa alıcılarının borçları üzerinden yüzde 12,5 indirim sağlandı.

Satışları 2021 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve taksitleri 2021 yılı sonu itibariyle başlamış olan arsalar için 23 Eylül 2022 tarihinde başlayan indirim kampanyası 14 Ekim 2022 tarihi itibarıyla son buldu. Arsa indirim kampanyasından 55 arsa alıcısı yararlandı.

Geri sayım başladı: TOKİ evlerine kimler başvurabilir?
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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı. 250 bin konutun yapılacağı ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak proje kiraları da düşürecek. Konut fiyatlarının da bu proje sonrası dengeleneceği belirtiliyor. Peki, vatandaşın merakla beklediği TOKİ sosyal konut projesi için başvuru şartları neler?
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Dar gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için harekete geçen hükümet 3 önemli adımı hayata geçirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin yanı sıra, 50 bin ofisin konuta dönüşümü ve Emlak Konut öncülüğünde gayrimenkul firmalarıyla yeni bir kampanya başlatılması için geri sayım sürüyor.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, \"Elimizdeki tüm enstrümanları kullanarak, vatandaşımızın yararına her adımı atıyoruz, atmaya devam edeceğiz\" dedi. Konut projesindeki 3 dev adımın ayrıntıları da belli oldu.
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TOKİ İLE 81 İLE UCUZ EV PROJESİ RESMEN BAŞLIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesi kapsamında TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını kaydetti.
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SATIŞA SUNULACAK ARAZİLER HANGİLERİ?

Bakan Kurum, \"Üç adımda yeni konut hamlesi\" başlığı altında yapılacakları sıralayarak, önümüzdeki döneme ilişkin bilgi verdi. Buna göre birinci adımda, sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak.
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5 BAŞLIKTA ÖZEL KONTENJAN İLE UCUZ EV

Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak. Sosyal konutun yanı sıra üretim ve istihdamı artırmak için ülkenin birçok noktasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri de inşa edilecek.
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UCUZ KONUT İÇİN GELİR ÜST SINIRI DAR GELİRLİ VATANDAŞI KORUYACAK

Dev proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek.
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EV FİYATLARI VE TAKSİTLERİ BÜTÇEYİ SARSMAYACAK

Son dönemde fahiş bir şekilde artan kira ve konut fiyatlarına karşı dar gelirliyi korumak için hareket geçen hükümet, dev sosyal konut projesinde aylık ödemelerin bütçeleri sarsmamasına dikkat ediyor.
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SOSYAL KONUT PROJESİNDE TAKSİTLER NE KADAR OLACAK?

Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması planlanıyor. Buna göre İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800 TL, diğer illerde ise 4.200 TL olacak.
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50 BİN OFİS DE KONUT KAMPANYASI KAPSAMINDA EVE DÖNÜŞÜYOR

İkinci adımda, Emlak Konut öncülüğünde, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak. İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis, konuta dönüştürülecek.
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Üçüncü adımda ise, İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak.
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RDOĞAN'DAN SON DAKİKA UCUZ KONUT AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan Turu sonrası uçakta açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 13 Eylül'de kamuoyuna duyuracağı sosyal konut projesinin detaylarını paylaştı.
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VATANDAŞ KENDİSİ DE YAPABİLECEK

Erdoğan \"Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş \"ben kendim yapacağım\" diyorsa, onlara da \"buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin\" diyoruz\" şeklinde konuştu.
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TOKİ evlerine kimler başvurabilir? TOKİ ucuz konut projesinin taksitleri ne kadar olacak? Başkan Erdoğan başlatıyor
Üçüncü adımda ise, İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak.

TOKİ evlerine kimler başvurabilir? TOKİ ucuz konut projesinin taksitleri ne kadar olacak? Başkan Erdoğan başlatıyor
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA UCUZ KONUT AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan Turu sonrası uçakta açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 13 Eylül'de kamuoyuna duyuracağı sosyal konut projesinin detaylarını paylaştı.

TOKİ evlerine kimler başvurabilir? TOKİ ucuz konut projesinin taksitleri ne kadar olacak? Başkan Erdoğan başlatıyor
VATANDAŞ KENDİSİ DE YAPABİLECEK

Erdoğan \"Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş \"ben kendim yapacağım\" diyorsa, onlara da \"buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin\" diyoruz\" şeklinde konuştu.



TOKİ evlerine kimler başvurabilir? TOKİ ucuz konut projesinin taksitleri ne kadar olacak? Başkan Erdoğan başlatıyor
KORSANLIĞA DUR DİYECEK

Erdoğan sözlerine şunları ekledi: Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı da sağlanacak. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz. Bunlarla birlikte inanıyoruz ki yüksek kira bedeli almak suretiyle korsanlık yapanlar da burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir.
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ASGARİ ÜCRET DETAYI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

\"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak.\"
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Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, \"Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor\" dedi.

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Geri sayım başladı: TOKİ evlerine kimler başvurabilir?
Cumhuriyet tarihinin en büyük konut kampanyasının detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salı günü açıklayacak. Balkan turu dönüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ucuz konut projesi hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. TOKİ evlerine başvuru şartları neler? 81 ilde kira öder gibi ev sahibi kimler olacak? İşte sosyal konut projesinde masada olan detaylar...
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