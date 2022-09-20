TOKİ'den sosyal konut dolandırıcılarına karşı uyarı: İtibar etmeyin

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapan İdaremizin ismi kullanılarak sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir" ifadesi kullandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında "Başvurunuzun ardından kurada öncelik sağlanacağı ve bunun için para talep edildiği" yönünde dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu şikayetleri geldiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı Halk Bankası ve Ziraat Bankasının yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta, başka bir banka şubesi ve şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır. Ayrıca herhangi bir kooperatif veya dernek vasıtasıyla bir talep, ön talep ya da kapora alınarak işlem yapılmamaktadır. Bu sebeple size telefonla veya şahsen ulaşarak kuralarda öncelik sağlayacaklarını vadeden, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca sizinle irtibata geçerek para talebinde bulunulması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir."

REKLAM

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için TOKİ'nin internet sayfası "www.toki.gov.tr", çağrı merkezi 444 86 54, kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerektiği vurgulandı.

FOTOĞRAF 20 ilyonların ev sahibi olmak için dört gözle beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde dar gelirli vatandaş eve koşarken, dev kampanyayı karalamak için bahane bulamayan kriz lobisi de aylık taksitler üzerinden çeşitli algı operasyonları yürütmeye çalışıyor. Ancak devletine güvenen, geleceğe umutla bakan vatandaş yüzyılın projesine sahip çıkarak rekor talep göstermeye devam ediyor. Muhalefet, hiç evi olmayan dar gelirlilere umut olan kampanyayla ilgili algı yaparak iyimser havayı bozmak için elinden geleni yapsa da TOKİ'nin geçmiş dönemdeki sosyal konut uygulamaları kriz sevicilerin çabalarını boşa çıkarıyor.



Sabah'ın haberine göre; TOKİ'nin 10 yıllık ödeme planlarına bakıldığında, sosyal konutlarda yıllık taksit artış oranlarının devlet memurlarının maaşına yapılan zamlardan çok daha düşük olduğu görülüyor.



Örneğin, 2012'de memur maaş artışı yüzde 8 iken, bu oran konut taksit ödemelerine de yüzde 8 olarak yansıdı. 2015'te memur maaş artış oranı yüzde 3 olunca ev taksiti de sadece yüzde 3 oranında arttı. Örneğin, 2012'de memur maaş artışı yüzde 8 iken, bu oran konut taksit ödemelerine de yüzde 8 olarak yansıdı. 2015'te memur maaş artış oranı yüzde 3 olunca ev taksiti de sadece yüzde 3 oranında arttı 2019-2022 yılları arasında ise TOKİ'nin konut taksitlerinde yaptığı artış memur maaş artışının altında gerçekleşti. 2019'da yüzde 19.38 olan memur zammı, eve yüzde 10, 2022'de yüzde 72.64'lük artışa karşılık sadece yüzde 25 olarak yansıdı. TOKİ'NİN kampanyasında 2+1 daire için 240 ay ödeme öngörülüyor. Belirlenen taksit tutarı ise 2 bin 280 lira. Önümüzdeki 20 yıl boyunca ortalama maaşlara yapılacak zammın yüzde 10 olacağı varsayıldığında, bu kampanyadan 2+1 daire alanlar toplamda 1 milyon 548 bin lira ödeyecek. Aylık taksit ödemesinin her yıl yüzde 10 arttığı dikkate alınırsa, ikinci yıl taksit 2 bin 508 lira, üçüncü yıl 2 bin 758 lira, üçüncü yıl 3 bin 33 liraya çıkacak. Son taksit ödemesi ise 13.737 TL olacak. Malum çevre, TOKİ yerine banka kredisinin kullanılmasının çok daha cazip olduğunu ileri sürerken, rakamlar bunu da doğrulamıyor. Merkez Bankası verilerine göre, bankacılık sektöründe konut kredisinde aylık ortalama faiz yüzde 1.65 seviyesinde.





600 bin liralık konutun yüzde 10'unu peşin ödeyip yüzde 80'i için kredi çekildiğinde 432 bin liralık bir kredi çekilmiş olacak. Bu durumda aylık ödeme 20 yıl boyunca her ay 7.128 TL olacak. 20 yılın sonunda yapılacak toplam ödeme ise 1 milyon 745 bin liraya ulaşacak. TOKİ her yıl çeşitli indirim kampanyaları da düzenliyor. Bu kampanyalarda borcunu erken ödeyip, tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına en az yüzde 20 oranında indirim yapılıyor. Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanıyor. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödeme kampanyasından faydalanıyor. TOKİ'de taksit artışı çok yükselecek algıları çürütüldü Muhalefetin, sosyal konut hamlesini karalamak için söylediği 'taksitler çok yükselecek' algısını TOKİ'nin geçmiş uygulamaları çürüttü. Geçmiş yıllarda taksit artışı memur maaş zamlarının altında kaldı. Ucuz konutta taksitlerin başlangıç fiyatları ise zaten bugünden belli olduğu için algı operasyonu muhalefetin elinde patlamış oldu. Dar gelirli vatandaşı koruyacak her türlü önlemin alındığı TOKİ konutlarında başvurular ise rekor taleple devam ediyor.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



