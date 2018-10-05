Ekonomi Toyota 24 milyon hibrit aracı geri çağırdı
DÜNYA EKONOMİSİ OTOMOTİV

Toyota 2.4 milyon hibrit aracı geri çağırdı

Toyota kalkışta yaşanan tekleme problemi nedeniyle 2,43 milyon aracı geri çağırdı. Sorunun Prius ve Auris modellerde yaşandığı belirtiliyor.

Haber Merkezi DHA
Toyota milyonlarca aracı geri çağırıyor.
Toyota milyonlarca aracı geri çağırıyor.

Toyota, ABD, Avrupa ve Japonya pazarlarındaki toplam 2.43 mliyon hibrit aracını geri çağırdığını duyurdu.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin Ekim 2008 ve Kasım 2014 arasında ürettiği Prius ve Auris modelleri geri çağrıldı.

AA
Auris

Çağırılan araçların 1.25 milyonu Japonya´da, 830 bini Kuzey Amerika´da ve 290 bini Avrupa´da bulunuyor.

Reuters
Prius

Toyota´dan gelen açıklamada, nadir rastlanan hibrit sistem arızalarında, bazı araçların, tehlike önleyici sürüş moduna geçemediği ve bu durumun güç kaybı ve tekleme sorunlarına yol açtığı belirtildi.

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