Ekonomi Yerli üretim logosunun esasları belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Etiketlerde yerli üretim logosunun kullanım esasları

Yerli üretim logosunun esasları belli oldu

Yerli üretim malların kullanımını teşvik etmek için geçtiğimiz günlerde uygulanmaya başlanan yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin esaslar belirlendi. Tebliğin hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar görevli olacak.

Haber Merkezi DHA
Yerli üretim logosu
Yerli üretim logosu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğine göre, etiketlerde ve fiyat listelerinde;

- malın üretim yeri,
- ayırıcı özelliği,
- tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatı,
- bu fiyatın uygulanmaya başladığı tarih,
- üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret yer alacak.

Yerli üretim sayılacak

Sanayi Sicili Kanununun 1. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen işletmeler tarafından Türkiye’de üretilen mallar, Türkiye’de üretilen el ve ev sanatları ürünleri ile Gümrük Kanununun 18. maddesinde sayılan ürünlerden Türkiye’de elde edilen veya üretilen mallar yerli üretim sayılacak.

  • Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar bu tebliğ hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevli olacak.

Aykırı uygulamaların belirlenmesi durumunda, gereği yapılmak üzere aykırı uygulamayı yapanın merkezinin bulunduğu valiliğe gönderilecek.

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