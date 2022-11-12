TPAO'dan vatandaşlara önemli uyarı: İtibar etmeyin

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Çocukları olmayınca kaçırdılar

Adana'da, otizmli olan C.A. (5), sokakta oynarken yanına gelen kadın ve erkek tarafından kaçırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinin ardından harekete geçen polis, çocuğu operasyonla kurtarırken, çocukları olmadığı için C.A.’yı kaçıran iki şüpheliyi gözaltına aldı.