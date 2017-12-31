Trafik sigortasına zam

Zorunlu trafik sigortasında her bir araç grubu ve basamak bazında hesaplanan azami primler, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere, Aralık 2017 azami primlerine yüzde 5 eklenerek uygulanacak.

Hazine Müsteşarlığının "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası tarifelerinde her bir araç grubu ve basamak bazında hesaplanan azami primler, yarından geçerli olmak üzere, bu ayın (aralık) azami primlerine yüzde 5 eklenerek hesaplanacak.

Yönetmelik, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI NEDİR?

Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan ve hasar anında karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları güvence altına alan bir sigortadır.

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Zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan araçlar trafiğe çıkamazlar. Bu sigorta çeşidi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir. Zorunlu trafik sigortası yapıldığı aracın zararını karşılamaz, sadece zarar verdiği diğer aracın zararını karşılar.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI YAPMAYANA CEZA

Zorunlu trafik sigortası olmayan ya da süresi sona ermiş araçlar görüldükleri yerde trafiğe çıkması engellenecek şekilde işlem yapılır (bağlanır). Her araç sahibi zorunlu trafik sigortasını yaptırmak ve sigorta süresi sona ermeden yeniletmekten sorumludur.

Zorunlu olan bu sigortayı yaptırmayanların araçları trafik şubelerinin otoparklarına alınır. Yani bir ceza ödeyerek yola devam etmek mümkün değildir. Araç anında trafikten men edilir. Bunun sonrasında aracı geri almak pek kolay değildir. Aracı almak için trafik sigortasının mutlaka yapılması gerekir. Aracın bulunduğu otoparka gidilerek görevli memurlara durum haber verilir. Belgenin tebliğ edilmesi şarttır. Bundan sonra da araç sigortasız olarak trafiğe çıktığı için para cezası ödenir. Aracın otoparkta kaldığı her gün için de otoparka ücret ödenmesi gerekmektedir.

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