EkonomiBir arabanın olmazsa olmazı
OTOMOTİV

Kasko nedir? Kasko neleri kapsar?

Bir arabanın olmazsa olmazı

TÜİK istatistiklerine göre 22 milyona yaklaşan kayıtlı araç sayısından kasko sigortası yaptıranların oranı 6 milyonu bulmuyor. Yine TÜİK’in verilerine göre yılda ortalama 1.2 milyon trafik kazasının yaşandığı, her ay çok sayıda otomobilin çalındığı Türkiye’de, araç sahiplerinin kabaca dörtte biri hırsızlık, yanma, kaza gibi risklere karşı kasko yaptırarak önlem almış durumda. Peki kasko nedir, kasko neleri karşılar? İşte detaylar

Haber MerkeziYeni Şafak
Bir kasko poliçesi ana teminatlar ve ek teminatlardan oluşur.
Bir kasko poliçesi ana teminatlar ve ek teminatlardan oluşur.

Kış aylarında, kar yağışı, kayan arabalar nedeniyle birçok kaza meydana geliyor. Bu kazalarda kendinizi riske atmayın. "Sadece trafik sigortası yeter" diyenlerdenseniz zararlı çıkabilirsiniz. Çünkü kazalar tek taraflı yapılmayabiliyor. Çoklu kazalarda hem karşı tarafın hem sizin masrafınız kaskodan karşılanabiliyor.

KASKO NEDİR?

Kasko sigortası aracınızın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucunda oluşabilecek zararları güvence altına alan bir mal sigortası türüdür. Kasko sigortası zorunlu değil, isteğe bağlı olarak yaptırılmaktadır.Ancak ister trafikte seyir halindeyken, ister dururken olsun oluşabilecek hasarların yaşanma olasılıklarının yüksekliği göz önünde bulundurulduğunda, kasko sigortası yaptırmanın gerekliliği de kendiliğinden ortaya çıkıyor.

KASKO NELERİ KAPSAR?

Bir kasko poliçesi ana teminatlar ve ek teminatlardan oluşur. Ana teminatlar, satın almış olduğunuz sigorta poliçesinde, sigorta şirketi tarafından standart olarak verilir.Ancak ek teminatlar, kişinin talebine göre belirlenerek ve ek bir ücretlendirme ile poliçeye dahil edilir.

Enflasyon teminatı

Olası bir hasarda sigortalı aracın değerinin enflasyona karşı korunmasını sağlar.

Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı

Deprem ve yanardağ püskürmesi sonucu sigortalı araçta oluşabilecek hasarlar teminat altına alınır.

Terör teminatı

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ile bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda oluşabilecek zararlar güvence altına alınır.

Sel ve su baskını teminatı

Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar bu teminat kapsamında ödenir. Son yaşadığımız sel felaketinde mağdur duruma düşen kaskolu araç sahiplerinin poliçelerinde bu teminatın olmaması halinde oluşan zararları sigorta şirketince maalesef karşılanmamaktadır. Bu nedenle bu güvencenin alınması çok önemlidir.

Ferdi kaza teminatı

Çok küçük bir prim ile vefat ve kalıcı sakatlığa karşı araçta bulunan şoför ve yolcuları güvence altına alır. Bir kaza sonucunda araçta bulunanların vefat etmeleri halinde kanuni varislerine, kalıcı sakat kalmaları halinde ise kendilerine poliçede yazılı limitlerle tazminat ödenir.

Ferdi kaza deprem teminatı

Deprem sonucu araçta bulunan yolcuların vefat etmeleri durumunda kanuni varislerine, kalıcı sakat kalmaları durumunda kendilerine tazminat ödenir.

İhtiyari mali mesuliyet teminatı

Sigortalı aracın sahibine düşen hukuki sorumluluk karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası (trafik sigortası) limitlerini aşıyorsa yani bir kaza durumunda 3. şahıslara verilebilecek zararlar zorunlu trafik sigortası limitlerini aşıyorsa bunun üzerinde kalan kısım için poliçede yazılı limitler dahilinde ilave güvence sağlar.

Hukuksal yardım teminatı

Bir kaza sonucu araca bağlı veya sürücüden kaynaklanan uyuşmazlıklardan doğan hukuki giderleri karşılar. Limitler dahilinde bütün işlemlerin masraflarını ve sürücünün geçici olarak serbest bırakılabilmesi için kefalet ücretini borç olarak öder.

Eskime payı düşmeme teminatı

Aracın hasar sebebiyle tamir edilmesi sırasında değiştirilen hasarlı parçalarının yerine yenilerinin sigortalı tarafından herhangi bir ek prim ödenmeden takılmasını sağlar. Teminat alınmaz ise aracın yaşı ile orantılı olarak hasar tazminatından kesinti yapılır.

Kullanım kaybı teminatı

Aracın bir hasar sonucu kullanılamadığı hallerde şehir içi taksi ve kiralık araç gibi ulaşım giderleri limitler dahilinde karşılanır.

Yardım hizmet paketi teminatı

Elektrik arızası, mekanik arıza, yangın, hırsızlık veya kaza sonucu sigortalı aracın hareket edememesi ile araç ve içindeki tüm yolcuların kaza sonucu gerekli yardım hizmetlerini alabilmeleri bu güvence ile mümkündür.

Hasar ikame teminatı

Aracın bir zarara uğraması sonucunda ödenen hasar tutarı kadar sigorta bedeli düşer ve sigorta eksik bedel üzerinden devam eder. Örneğin, 20.000 TL üzerinden sigortalı aracınızın 3.000 TL hasarı olduğunda poliçe 17.000 TL bedel üzerinden devam edecektir. Poliçenin aracın eski değeri üzerinden devam edebilmesi için hasar ikame zeylinin yapılması gerekmektedir. Bu teminatın alınması halinde zeyil yaptırmak gerekmez ve hasar durumunda sigorta bedeli tazminat bedeli kadar azalmaz.

Alevsiz yangın teminatı

Sigortalı araçta sigara ve benzeri maddelerin koltuk ile döşeme gibi araç içindeki ekipmana teması meydana geldiğinde yangın dışında oluşan zararlar bu güvence kapsamında karşılanır.

Kilit sistemi teminatı

Araç anahtarının poliçede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması, çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarları ile kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi masrafları bu teminatla güvence altına alınır.

Yurtdışı teminatı

Sigortalı aracın yurt dışında poliçe kapsamı dahilinde meydana gelen zararları bu güvence ile karşılanır.

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