Ekonomi Trump Fed faiz indirimi fırsatını kaçırmamalı
DÜNYA EKONOMİSİ

Trump: Fed faiz indirimi fırsatını kaçırmamalı

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, faiz oranlarını düşürmediği için eleştirdiği ABD Merkez Bankası’na (Fed) ithafen, “Büyük bir fırsat kaçırdılar. Bir daha kaçırmamalılar” çağrısı yaptı.

Haber Merkezi DHA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

Fed’in faizleri çok hızlı ve çok büyük bir oranda artırdığını ileri süren Trump, Fed politikalarını belirleyicileri zaman ve para harcamakla suçlayarak, “Faiz oranları çok daha düşük ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ile ülkenin varlıkları çok daha yüksek olmalı” dedi.

Faiz indiriminin “çok maliyetsiz” ve “verimli” olacağını söyleyen Trump şöyle devam etti:

“Enflasyon bu kadar düşükken, ülkemiz, yanlış yönlendirilen Fed yüzünden, vatandaşlarına diğer ülkelere göre yüksek faiz ödetiyor. Bunun yanında miktar kısıntılarının devam etmesi ülkemizin rekabetçiliğini zorlaştırıyor. Şu ana kadar yaptıklarımızın çok daha iyisini yapabilirdik. Ekonominin kötüye gitmesi durumunda Fed’in faizleri indirmesi çok daha maliyetli olacak."

Elektrik faturaları sadeleşecek
EKONOMİ
Elektrik faturaları sadeleşecek

Sparta Prag-Trabzonspor maçı seyircisiz oynanacak
SPOR
Sparta Prag-Trabzonspor maçı seyircisiz oynanacak

Almanya'da camiye bomba ihbarı
DÜNYA
Almanya'da camiye bomba ihbarı
Faturalar sadeleşecek

Faturalar
sadeleşecek

​Basit ve anlaşılabilir fatura uygulamasına geçilecek.
Düzceden bir acı haber daha

Düzce'den bir acı haber daha

Selde kaybolan bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Trabzonspora güçlü rakip

Trabzonspor'a
güçlü rakip

​UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu.
Meteorolojide civa paniği

Meteorolojide civa paniği

Civadan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tarlada 5<br>halde 100 lira

Tarlada 5
halde 100 lira

​Çiftçiyi isyan ettiren fark: Yetkililer konuya el atsın.
İki kuruma<br>soruşturma açıldı

İki kuruma
soruşturma açıldı

Fahiş fiyatlı hizmet bedeli ve uygulama tespit edildi
İstanbul'da<br>tarihin en büyük operasyonu

İstanbul'da
tarihin en büyük operasyonu

Rekor sayıdaki sahte dolarları ​FETÖ'cüler mi bastı?
20 Ağustos'a<br>kadar süre verildi

20 Ağustos'a
kadar süre verildi

​İstanbul'da kaydı bulunmayan Suriyeler için İçişleri Bakanlığı'ndan talimat.

Kayaların <br>arasında bulundu

Kayaların
arasında bulundu

​Sağ olarak yakalanan terörist, itiraf etti.

Ortak üretim

Ortak üretim

​Türkiye ve Rusya arasında sanayiye yönelik ilişkiler büyüyor.

Trump yaptırım uygulamak istemiyor

Trump yaptırım uygulamak istemiyor

Çavuşoğlu: F-35 projesinden çıkarılma konusunda bir adım yok.
Ön tasarımı <br>tamamlandı

Ön tasarımı
tamamlandı

​2022 yazında ilk uçuşa hazır hale gelecek.
Ek seferler konuldu

Ek seferler konuldu

​Ulaştırma Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı hazırlığı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.