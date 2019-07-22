Almanya'da camiye bomba ihbarı

Ekonomi

Trump: Fed faiz indirimi fırsatını kaçırmamalı

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, faiz oranlarını düşürmediği için eleştirdiği ABD Merkez Bankası’na (Fed) ithafen, “Büyük bir fırsat kaçırdılar. Bir daha kaçırmamalılar” çağrısı yaptı.