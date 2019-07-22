Dünya Almanyada camiye bomba ihbarı
AVRUPA

Almanya'da camiye bomba ihbarı

Almanya'nın Duisburg kentinde bir camiye bomba ihbarı yapıldı.

Haber Merkezi AA
2 haftada 5 bomba ihbarı yapıldı.
2 haftada 5 bomba ihbarı yapıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camisi'ne bugün yerel saatle 10.20'de yapılan ihbar sonucu polisin cami çevresine güvenlik şeridi çekerek bomba araması yaptığı bildirildi.

  • Combat18 imzasıyla gönderilen elektronik postada "Caminin ana giriş kapısına yerleştirdiğimiz TATP bombası saat 15.45'te patlayacak" ifadesi yer aldı.

Gelen elektronik postanın polise bildirilmesinin ardından güvenlik amacıyla cami tahliye edilerek arama yapıldı.

Almanya'da son 2 haftada camilere yönelik beş bomba ihbarı, üç saldırı gerçekleşti.

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