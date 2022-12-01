Ekonomi Turizm sezonu kapanmıyor Geçtiğimiz yıllara oranla hareketlilik yüzde 15 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizm sezonu kapanmıyor: Geçtiğimiz yıllara oranla hareketlilik yüzde 15 arttı

Turistik tesislerde aralık ayına rağmen hareketlilik sürüyor. Antalya başta olmak üzere, Ege sahilleri ve GAP bölgesinde birçok tesis hizmet vermeyi sürdürüyor. Gaziantep ve Şanlıurfa’ya ciddi talep olduğunu söyleyen ALTİD Başkanı Burhan Şili, “Ukrayna, Rusya, Avrupa ve Ortadoğudan çok sayıda turist geliyor. Bu durum tesislerin açık kalmasını sağladı. Geçtiğimiz yıllara oranla hareketlilik yüzde 15 arttı” dedi.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Turizm sezonu kapanmıyor: Geçtiğimiz yıllara oranla hareketlilik yüzde 15 arttı
​Turistik tesislerde aralık ayına rağmen hareketlilik sürüyor.

Ülkemizdeki bazı turistik tesisler aralık ayı gelmesine rağmen hala açık. Antalya başta olmak üzere, Ege sahilleri ve GAP bölgesinde turizm hareketliliği devam ediyor. Alanya Turistik Otel İşletmecileri Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Şili, Kovid-19’un en yoğun yaşandığı dönemin ardından bu yıl sektörün oldukça hareketli günler geçirdiğini söyledi. Şili, “Ukrayna, Rusya, Avrupa ve Ortadoğu’dan ülkemize çok sayıda turist geldi. Bu durum bazı tesislerin hala açık kalmasını sağlarken, bölge esnafı da mutlu. Alanya’da sokaklar ve mekanlar kalabalık” diye konuştu. Türkiye’de “12 ay turizm sezonu” hedefiyle çalıştıklarını kaydeden Şili, turizmin 60 farklı sektöre de can suyu olduğunu anlattı.

KUMRU TAMAMEN DOLU

Kovid-19 salgını sonrası insanların tatil anlayışının değiştiğini belirten ALTİD Başkanı Şili, sözlerini şöyle sürdürdü: “2022 yılında sezon erken başladı ve hareketlilik hala devam ediyor. Örneğin Antalya Belek’in bir bölümünde hareketlilik varken, Kumru tamamen dolu. Geçtiğimiz yıllara olarak ilave yüzde 15’lik hareketlilik var.”

Alanya’da yaz aylarında yaşanan yoğunluğun azaldığını ancak tesislerin yüzde 10’luk bir bölümünün açık kaldığını kaydeden Şili, “Çarşıda dolaşırken, restoranların, mekanların dolu olduğunu görebiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

YENİ SEZONDAN UMUTLUYUZ

Antalya esnafının gelişmelerden memnun olduğunu vurgulayan Şili, “Esnaflar, 'düşük sezon' dediğimiz bu dönemde personeli elde tutabilmenin, masraf yapmadan işi döndürebilmenin çaresine bakıyor. Bu hareketlilik küçük bile olsa hem pahalılığın hem de salgının yaralarını sarmaya çalışan turizm sektörüne çok yarar sağlıyor. '2022 sezonu çok iyi geçti' dememizin temeli de bu aslında” ifadelerini kullandı. Turizmciler olarak yeni sezona da umutla baktıklarının altını çizen ALTİD Başkanı Şili, “Türkiye’nin petrolü yok ama turizmi var. Turizm cari açığa büyük katkı sağlayan, istihdamı etkileyen çok önemli bir sektör. 60 farklı sektörden 1.500 kalem mal alıyoruz. Bu da diğer sektörler için hareketlilik demek. Ülkemiz için çok önemli olan bu sektöre sahip çıkmamız lazım" diye konuştu.

Burhan Şili
Burhan Şili

Mardin ve Urfa’ya ciddi talep var

Burhan Şili, Türkiye’nin pek çok bölgesinde turizm anlamında ciddi bir yoğunluk yaşandığına işaret etti. Şili, şunları söyledi: “Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa bölgesinde de çok ciddi bir ilgi var. Turizm artık 81 il'e yayılıyor. Coğrafyamız tarihi ve iklimi anlamıyla güzel. Alanya yabancı turistlerin en fazla konut satın aldığı yer. Burada satışlar patlamış durumda. Alanya sahili 80 kilometre, Konaklı, Okurcalar, İncekum, Kestel, Mahmutlar, Tosmur gibi noktalardaki merkezde oteller dolu, bölge dışına açıldığınızda açık olan otel miktarı az. Deniz, kum, güneş ağırlıklı turizm faaliyeti yürüten bir bölgeyiz. Ancak turizmi mevsimsellikten çıkarıp, spor, sağlık ve kültür gibi alanlarda 12 aya yayma hedefimiz var.”

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