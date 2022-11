Turizmde ustalık dönemi: 2021'de dünyada turist sayısında dördüncüyüz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Turizmde artık çıraklık ve kalfalık dönemimizi bitirdik, ustalık aşamasındayız” dedi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, Türkiye'nin bütün bölgeleri ve şehirleriyle turizm sektörünün gelişip büyümesine uygun olduğunu söyledi. Dünyada turizm sektörünün büyük atılım gösterdiği dönemlerde Türkiye'nin çeşitli sebeplerle süreci hep geriden takip ettiğini dile getiren Erdoğan, her alanda olduğu gibi turizmde de ilk büyük hareketliliğin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde başladığını aktardı. Erdoğan, daha sonraki dönemlerin istikrarsız ortamında yavaşlayan turizm yatırımlarının AK Parti hükümetleriyle yeniden hız kazandığını bildirdi.

ZİRVE NOKTASINI YAŞIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her ne kadar küresel salgın döneminde kısa bir ara vermiş olsak da hem turist sayısı hem turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını hep birlikte yaşıyoruz. Turist başına gecelik harcamanın 1000 dolara yaklaşması, verilen emeklerin karşılığının alınmaya başlandığının işaretidir. Türkiye'nin 2021'de dünyada turist sayısında dördüncü, turizm gelirinde sekizinci sıraya yükselmiş olması bu yıl çok daha iyi yerlere geleceğimizin habercisidir.”

TESİS SAYIMIZ HIZLA ARTIYOR

“Sahip olduğumuz, bakanlık belgeli 4 bin 768 konaklama tesisi ve 1 milyon 85 bin yatak kapasitesini yeni yatırımlarla takviye ediyoruz. Basit konaklama işletme belgeli olanlarla beraber toplam faal tesis sayımız 20 binin, yatak kapasitemiz 1 milyon 730 binin üzerine çıkıyor. Dünyada giderek önem kazanan, çevreye duyarlı yani yeşil yıldızlı tesis sayımız da hızla artıyor. Bu yılın ilk 10 ayında 193 milyon gecelemeyi geride bırakan sektörümüzü tüm yatırımcıları, işletmecileri ve çalışanlarıyla şahsım ve ülkem adına tebrik ediyorum.”

GÜCÜMÜZÜN FARKINA VARIYORUZ

İstanbul'dan Diyarbakır'a, Bursa'dan Van'a, İzmir'den Mardin'e Çanakkale'den Hatay'a pek çok şehrin başlı başına birer turizm değeri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Daha Şanlıurfa'yı, Gaziantep'i, Adana, Erzurum, Trabzon, Konya'yı saymıyorum. Turizm sektöründeki gücümüzün farkına, giderek daha çok varıyoruz. Sizler de mutlaka tespit etmişsinizdir. Bu büyük hazineyi en iyi değerlendirmesi gereken de turizm sektörüdür. Turizmde artık çıraklık ve kalfalık dönemimizi bitirdik, ustalık aşamasındayız.”

USTALIĞIMIZI KONUŞTURMALIYIZ

“Dolayısıyla yaptığımız her yatırımın, her tesisimizin işletmesini, yürüttüğümüz her faaliyeti bu güce ve birikime uygun şekilde gerçekleştirmeliyiz. Gelişmiş ülkelerin çoğunda yetişmiş insan gücü eksiği sebebiyle işlerin aksadığı, homurtuların yükseldiği bir dönemde ustalığımızı daha iyi konuşturmalıyız. TÜROFED üyeleri başta olmak üzere turizmcilerimizin her biri, bu doğrultuda atacakları adımlarda hükümetimizin desteğini yanlarında bulacaklarından emin olsunlar.”

Liderliğe yükselme yolumuz açık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 bini bulan üye ve 800 bine yaklaşan yatak kapasitesiyle sektörün en büyük sivil toplum temsilcisi olan TÜROFED’in de bu başarıda pay sahibi olduğunu söyledi. Geleneksel misafirperverliğini modern işletmecilik anlayışıyla harmanlayan Türkiye’yi turizmde bir dünya markası haline getiren herkese şükranlarını sunan Erdoğan, şöyle devam etti: “Turizmdeki rakiplerimizin küresel krizlerin etkisiyle irtifa kaybettiği şu dönemde bizim çok daha fazla çalışarak dünya liderliğine yükselme yolumuz açıktır. Millet olarak en büyük vasfımız olan krizleri fırsata çevirme maharetimizi, ekonomimizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüterek tekrar göstereceğimizden kimse şüphe duymasın. Sadece turizm sektöründe, halihazırda 609 yeni tesis ve 143 bini aşkın yeni yatak kapasitesine sahip yatırımların sürmesi bu gerçeğin ifadesidir.”

YİK’te Türkiye Yüzyılı konuşuldu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantıda Kurul üyeleri, “Türkiye Yüzyılı” vizyonu ve 2023 seçimlerine ilişkin istişarelerde bulundu, bu çerçevedeki değerlendirme ve tekliflerini dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, 3 saat süren toplantıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya göre; Kurul üyeleri, Türkiye’nin tüm illerinde, milletin farklı kesimlerinin özellikle de gençlerin, “Türkiye Yüzyılı” beklentilerini karşılayacak bir vizyon ortaya koymanın önemini vurguladı. Erdoğan, toplantıda, 20 yıldır somut eser ve hizmet siyasetiyle milletin karşısına çıktıklarını belirtti.

Daha büyük başarılara beraber yürüyeceğiz

Türkiye ne zaman yeni bir atılımın eşiğine gelse, eskiden beri oynanan kirli bir oyunun hemen tekrar sahneye sürüldüğünü belirten Erdoğan, bu oyunda kullanılan, darbecilerden teröristlere, ekonomik tetikçilerden beşinci kol elemanlarına kadar tüm aktörlerin, isimler değişse de aynı misyonla karşılarına çıktığını söyledi. Terör örgütlerinin eylem arayışlarının, uluslararası alanda Türkiye'ye yönelik mesnetsiz ithamların çoğalmasının, sosyal medya mecralarında yürütülen kara propagandaların artmasının hep aynı senaryonun ürünü olduğuna işaret eden Erdoğan, “Ama unuttukları bir şey var, Türkiye artık eski Türkiye değildir. Ülkemiz artık iki teröristle, 3-5 milyar dolarlık spekülasyonla, 3-5 kifayetsiz siyasetçinin hezeyanlarıyla, medya manipülasyonlarıyla istikameti değiştirilecek bir yer olmaktan çoktan çıkmıştır. Önümüzdeki dönem bu güçlü altyapı üzerinde çok daha büyük başarılara beraberce yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Fırsatları kaybetmeyeceğiz

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın güzelliklerinden, zenginliklerinden, potansiyelinden söz ederken aynı coğrafyanın zorluklarını da görmezden gelmediklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Ülkemizi dört bir yanımızda süren krizlerin, çatışmaların, çekişmelerin dışında tutmak için gerçekten çok çalışıyoruz. Küresel dengeleri, bölgesel hassasiyetleri adeta bir kuyumcu terazisi titizliğiyle ölçüyor, tartıyor, politikalarımızı buna göre belirliyoruz. Yeri geliyor jeopolitik konumumuzun gücünü, yeri geliyor kültürel mirasımızın etkisini, yeri geliyor şahsi ilişkilerimizin kredisini kullanıyoruz, bunların yetmediği yerde elimizde askeri, ekonomik, sosyal ne imkan varsa hepsini devreye alıyoruz. Amacımız ülkemizi yeni baştan şekillenen küresel, siyasi ve ekonomik mimarinin merkezine yerleştirerek geçmişte olduğu gibi önümüze çıkan fırsatların elimizden kayıp gitmesine mani olmaktır.”

Demokrasi mücadelemizin şahidisiniz

Türkiye’nin çıkarları söz konusu olduğunda kimsenin kimliğine, meşrebine, kökenine bakmadıklarını, ülkeye kazandırılan eserlere, millete yapılan hizmete baktıklarını ifade eden Erdoğan, “Hayatımızın hiçbir döneminde yatırımcı düşmanlığıyla siyaset yapmadık, bundan sonra da yapmayız. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına, geçmiş eksikleri gidermiş, altyapımızı kurmuş, bölgesel ve küresel yüzümüzü tahkim etmiş olarak giriyoruz. Ülkemizi bu seviyeye getirmek için son 20 yılda verdiğimiz demokrasi ve kalkınma mücadelesinin sizler de şahidisiniz. Şimdi önümüzde, adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz yeni bir dönem açılıyor. İnşallah Türkiye Yüzyılı’nı da sizlerle birlikte inşa edeceğiz” dedi.

