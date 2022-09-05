Ekonomi Turizmde yüzler gülüyor Bir milyondan fazla kişinin çalışma sezonu uzayabilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizmde yüzler gülüyor: Bir milyondan fazla kişinin çalışma sezonu uzayabilir

TÜRSAB tarafından yapılan açıklamada son 10 yıla oranla en hareketli Kasım-Aralık sezonunun yaşanabileceği belirtildi. Turizmcilerin yüzünü güldüren açıklama sebebiyle işten çıkarma döneminin uzayabileceği belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Turizmde yüzler gülüyor: Bir milyondan fazla kişinin çalışma sezonu uzayabilir
Gelen turist sayısı yüzleri güldürdü

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, “Son 10 yıla baktığımız zaman Kasım ve Aralık aylarının en hareketli dönemine döneceğimizin sinyalini alıyoruz. Kasım ve Aralık çok hareketli olabilir. Turizmde çalışan kişi sayısı şu anda 1 milyon 100 bin kişi. Ekim-Kasım’da işten çıkarma dönemi uzayabilir” dedi.
Turizm kenti Antalya’ya bu yıl şu ana kadar 9 milyon 200 bin turist hava yolu ile giriş yaptı. Sezon öncesinde, pandemi öncesi rakamları yakalamak için yola çıkan turizmcilerin rakamlar karşısında yüzleri gülüyor. 700 bin yatak kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük turizm destinasyonu Antalya’da gözler yeniden 12 ay turizme çevrildi. Turizm rakamlarını değerlendiren TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, “Hemen herkesin gözü şu anda Covid-19 vaka sayıları ve enerji fiyatlarında. Ancak son 10 yıla baktığımız zaman Kasım ve Aralık aylarının en hareketli dönemine geri döneceğimizin sinyalini alıyoruz. Kasım ve Aralık çok hareketli olabilir. Yerli tatilci için indirimli tatil düşük sezonlarda her zaman oluyor. Her kesime uygun fiyatlar oluyor. Şu ana kadar 9 milyon 200 bin turist geldi. Eylül ve Ekim dolulukları devam ederse bunun 12 milyona doğru gideceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Turizmde pandemi öncesine dönüldü
EKONOMİ
Turizmde pandemi öncesine dönüldü

“Ekim-Kasım’da işten çıkarma dönemi uzayabilir”

Sosyal medyada ‘Türkiye’de 22 gün tatil 599 euro’ paylaşımları hakkında da açıklamalarda da bulunan Turgut, “Ben en son onun teyidini uçaksız olarak aldım. Uçaksız olarak fiyat verilmiş. Uçak dahil olduğu zaman farklı yerlerde farklı fiyatlar olacaktır. Uçaklı bir paket için biraz uzak ihtimal. Ocak-Şubat ayında bu tür şeyler olabilir. Zaten kongrelerin daha çok o zamanlarda yapılması bundan dolayıdır, bu yüzden şirketler tercih ediyor. Pandemi öncesinde 1 milyon 200 bin kişinin turizmde çalıştığı yönde bir rakam elimize gelmişti. Şu anda bu rakamın 1 milyon 100 olduğuna inanıyoruz. Ekim-Kasım’da işten çıkarma dönemi uzayabilir” diye konuştu.

Turizmde mayıs bereketi: Kapasite yüzde 90 doldu
EKONOMİ
Turizmde mayıs bereketi: Kapasite yüzde 90 doldu

“700 bin yatağın 365 gün arzı var”

Antalya’da bazı turizm bölgelerinin 12 ay turizmi çok rahat yaptığını belirten Turgut, “Bizim bütün Antalya için 12 ay turizmi anlatmamız gerekir. Zaten bundan 5-6 yıl önce uzun sureli tatiller, 90 güne kadar konaklamalar, emekli insanların buraya gelmesi gündemdeydi. Şimdi tekrar o günlere dönme ihtimalimiz çoğalıyor. Enerji krizi bizler için olumlu olabilir. Bu konuda bir veri yok, bunu bekleyerek görebiliriz. 700 bin yatak var, 700 bin yatağı 365 gün arzı var. Biraz fabrika gibi düşünmek lazım. Biz de üretmeye konaklatma hizmetine devam etmeliyiz. 30 milyon 50 milyon rakamları yakalayacak kapasitemiz var. Sadece belli bir döneme ait yığılma olduğu zaman bunun verimsiz kullanıldığını beliyoruz. Bunu verimli kullanmak her yola da başvuruyoruz” açıklamasını yaptı.

“Enerji krizi tatil alışkanlığını değiştirebilir”

Enerji krizinin Avrupalı turistin tatil dönemini değiştirecek mi sorusuna ise Turgut, “Burası zaten bu tür durumlar için müsait. Tatil alışkanlığı da değişebilir. Bundan önceki kış ve uzun konaklama yönünde çok çalışma yaptık. Bu konuda çalışmalarımız hazır, bir sıkıntı yaşanmaz. Bir tane turist Türkiye’ye gelecekse bizim ona gelme deme şansımız yok. Biz hazırız, onların tercihleri olduğu surece Antalya turizmi buna hazır. Özellikle Kuzey Avrupa’ya yönelik çalışmalarımız var. Onlarda yaşam kalitesi ve güneş ihtiyacı daha fazla. Kuzey Avrupa bu konuda en iyi kapasiteye sahip. Antalya’da bu kesim için en uygun ortam ve ürün bulunuyor” diyerek cevap verdi.

Turizm sektöründe 'ara eleman' sıkıntısı: 15 bin liraya çalışacak personel bulunamıyor
GÜNDEM
Turizm sektöründe 'ara eleman' sıkıntısı: 15 bin liraya çalışacak personel bulunamıyor
Bu balıkların gizemi çözülemiyor

Bu balıkların gizemi çözülemiyor

Öldüklerinde cenaze töreniyle gömülüyorlar.
Rusya Avrupaya doğalgaz hattını kapattı

Avrupanın en büyüğü

Türkiye'den 13 ülkeye ihraç ediliyor.

Mavi Vatan savunmasını yapacak SİDA'da yeni gelişme.

Sunak'ı geride bıraktı: Ülkenin üçüncü kadın lideri oldu.

​Kilogramı 450 TL

​MSB: Kaza kırıma uğrayan helikopterdeki bir askerimiz şehit oldu.

​Bir skandal daha

Avrupa doğal gaz ve elektrik sıkıntısı içinde

Zonguldak'ta şaşkına çeviren görüntü.

Meral Akşener HDP'ye bakanlık sözü veren Gürsel Tekin'e tek kelime etmedi
Gündem

Meral Akşener HDP'ye bakanlık sözü veren Gürsel Tekin'e tek kelime etmedi

HDP'ye bakanlık sözü veren ve verilmemesi halinde milli iradeye saygısızlık olacağını beyan eden CHP'li Gürsel Tekin büyük tepki çekti. Tekin'in bu açıklamaları kamuoyunda eleştirilere sebep olurken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise sessiz kalmayı sürdürüyor.
SİDA Mavi Vatan savunmasında TÜMOSAN'ın motoruyla görev yapacak
Ekonomi

SİDA Mavi Vatan savunmasında TÜMOSAN'ın motoruyla görev yapacak

Ares Tersanecilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından geliştirilen "ULAQ" serisinin ilk platformu Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nda (SİDA) yerli dizel marin motoru kullanılacak. TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, "Motorların prototip teslimatlarını bu yıl içinde gerçekleştireceğiz. Bu projenin devamında da marin motor sağlayıcısı olma konusunda önemli adımlar atmış olacağız. Ülkemizde özellikle son yıllarda yerlileşme konusunda önemli adımlar atılıyor. Burada beygir gücü de çok önemli. 50 beygir gücünden 4 bin beygir gücüne kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm unsurlarında özel ihtiyaçlar mevcut" dedi.
Van'daki Kırgız Türkleri ülkelerinin 31. bağımsızlık yıl dönümünü kutladı
Gündem

Van'daki Kırgız Türkleri ülkelerinin 31. bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 31. yıl dönümünü düzenledikleri etkinliklerle kutladı. Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982 yılında göç eden Kırgız Türklerinin yerleştirildiği Ulupamir Mahallesi'nde düzenlenen etkinlik, Kökbörü (at üzerinde oğlak yakalama) oyunuyla başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.