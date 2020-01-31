Turizmde festival havası

Dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı) dün İstanbul’da 24. kez kapılarını açtı. 4 gün boyunca sürecek olan etkinlikte, Türkiye'den 40'a yakın destinasyon tanıtılıyor. 20 ülkeden 200'ün üzerinde davetli tur operatörünün katıldığı organizasyona, bu yıl 60 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Fuar açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜİK tarafından kesin rakamların açıklanacağını belirterek, 2019 hedefi olan 52 milyon turist, 34 milyar dolar gelirin yakalanacağını söyledi. 2020'de 58 milyon turist, 40 milyar dolardan fazla gelir hedeflendiğini aktaran Bakan Ersoy, Dünya Turizm Örgütünün öngörülerinin üzerinde büyüyen 1,5 milyar turist ve 1,5 trilyon dolarlık dünya turizm pastası olduğunu ifade etti.

EMITT fuarı

TURİST HEDEFİ 50 MİLYONDAN 75 MİLYONA ÇIKARILDI

Bütün ülkelerin sektörün büyümesinin farkında olduğuna ve gelirden pay almak istediğine değinen Ersoy, "Biz de Türkiye olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte 2023 hedeflerimizi revize ederek, 50 milyondan 75 milyona yükselttik" diye konuştu. Bakan Ersoy, tanıtım bütçesinin 2018 yılında 18, 2019'da 75 milyon dolar olduğunu ve bu sene de bütçeyi 180 milyon dolara çıkardıklarını kaydetti.

BÖLGESEL TANITIMIN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Turizm gelirlerinin yüzde 40'ının Marmara, yüzde 40'ının Akdeniz, yüzde 10'unun Ege, kalan kısmın da Anadolu'nun diğer bölgelerinden elde edildiğini anlatan Ersoy, şöyle devam etti: "Bu sürdürülebilir bir politika değil. Başta Ege olmak üzere Anadolu'nun turizmden aldığı geliri artırmamız gerekiyor. 40'tan fazla aynı bölgeye giden turistler var. Bölgenin kendi turizm potansiyelini ortaya çıkaracak yeni yatırım ve tanıtım politikaları üzerinde çalışıyoruz." Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ise, ambargolara rağmen Türkiye'den destek alarak turizmde önemli noktalara geldiklerini ifade ederek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, gerek doğası ile gerekse tarihi zenginlikleriyle gerekse turizmin değişik alanlarında ve deniziyle ve senenin 10 ayı güneş alan bir ada. Bu adada turizmin her türlü çeşidini yaşamak mümkün" diye konuştu. 2 Şubat'a kadar devam edecek fuara çok sayıda ülke ve şehir tanıtım amacıyla katıldı. Stantların önünde ise, renkli sahneler yaşandı. Pek çok ülke, ziyaretçilerin ilgisini çekmek için kültürlerine ait dans, müzik ve yemekleri sergiliyor.

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OTEL PORTFÖYÜNÜ 5 BİNE ÇIKARIYOR

Mete Vardar

2020 yılına büyük hedeflerle başladıklarını anlatan Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Vardar, “Yurtiçinde sunduğumuz otel portföyünü bu yıl ciddi oranda artırıyoruz ve sayısını 800’den 5000’e çıkarıyoruz” diye konuştu. Vardar, 2020 yılı büyüme hedeflerinin yüzde 50 ciro artışı olduğunu aktararak, şu an içinde oldukları erken rezervasyon döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58’lik bir ciro artışı yakaladıkları değerlendirmesinde bulundu.

EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

EMITT fuarı

Fuarın, kıyılarda sıkışan turizmin Anadolu'ya ve 12 aya yayılmasına sağladığı katkıya değinen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır da, "Turizmin gelişmesi ve 12 aya yayılmasındaki en büyük güvencemiz, Anadolu'da yatan tarih ve yeni yatırımlar olacaktır" dedi. Çorabatır, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ülkemizin geçmişten bugüne kadar farklı kültür ve medeniyetleri bir arada barındıran değerlerinin tüm dünyayla paylaşılması, Anadolu'nun desteklenmesi, turizmin ülkemizin her bir köşesinde daha da gelişmesinin sağlanması, bölgesel gelirlerin artması ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır."

ÇİN’İ BOŞ GEÇTİLER

Çin

Öte yandan fuar alanında kurulan Çin, Japonya ve Kore stantlarına ziyaretçilerin ilgi göstermemesi dikkat çekti. Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün Türk turizmine etkisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, Çin'den 2019 yılında 450 bine yakın turist geldiğini, bu sene için yaklaşık yüzde 20 büyüme öngörüsünde bulunduklarını belirterek şunları kaydetti:"Bu bağlamda Çin'den maksimum beklentimiz 550 bin civarında. Bunun bir kısmını kaybetmek Türkiye'nin 2020 hedeflerine erişemeyeceği anlamına gelmiyor. 'Başka pazarlarda nasıl telafi ederiz?' doğrultusunda çalışmalara başladık. Durumun tam netleşmesinden sonra yeni eylem planını açıklayacağız."

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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARINA DEVAM

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilir de, 2020'nin, hem İstanbul hem de Türkiye için verimli bir yıl olacağına inandıklarını dile getirerek, Türkiye'nin kültürel değerlerinin dünya çapında öne çıkarılarak kültürel mirasın sürdürülebilir turizm açısından değerlendirilmesi yönündeki çalışmaların bu yıl da hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

GÖRSEL ŞOVA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Etkinlik; Çin, Meksika ve Almanya'nın da katıldığı fuar; Lübnan, Sırbistan, İngiltere gibi farklı kıtalardan ülkelere ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de ilk defa görülebilecek Louvre Müzesi'nin oluşturduğu sanal sergi "Mona Lisa: Beyond The Glass", fuarın ikinci gününden itibaren ziyaret edilebilecek. Katılımcılar, her güne özel VR içerikleriyle, dünya tarihini anlatan yerleri EMITT'te sanal gerçeklik gözlüğü ile seyredebilecek.