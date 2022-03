Türk firmalarının gözü Rusya'da: Zorluklara direniyoruz

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş birçok sektörü olduğu gibi perakendecileri de etkiledi. Teknolojiden hizmet sektörüne, tekstilden turizme kadar birçok alandaki uluslararası firma Rusya pazarındaki faaliyetlerini askıya aldı. Bölgede yatırımı olan firmalar teyakkuz halinde gelişmeleri an be an takip ediyor.

Uzun yıllardır hem yatırım hem de mağazalarıyla iki ülke ile yoğun bir ticaret ilişkisi sürdüren Türk markaları muhtemel sorunlar için şimdiden tedbir alıyor. Mal sevkiyatında hem süre çok uzadı hem de maliyetler çok arttı. Gümrüklerde bekleyen malların çekilme sürecinde ve satış noktalarına gönderilen ürünlerin ödemelerinde ciddi sorunlar yaşandığı ifade ediliyor. Sektör temsilcileri şu an bölge ile olarak en önemli sorunu lojistik olarak gösterirken, Rusya’ya yaptırımlar nedeniyle ödemeler ve para transferindeki aksamalara da dikkat çekiyor.

DOĞU AVRUPA CİROLARI % 50 ORANINDA AZALDI

Hazır giyim özelinde bakınca 2021’de Rusya’ya 287 milyon dolar, Ukrayna’ya 173 milyon dolar ihracatımız var. ‘Bavul ticareti’ olarak adlandırılan yolcu beraberindeki eşyayı da eklediğimizde iki ülkeye ihracat hacmimiz bir milyar dolara yaklaşıyor. Rusya ve Ukrayna firmalarımız için çok önemli iki ülke olduğunu belirten Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, “BMD üyesi 32 markamızın Rusya’da 655 mağazası ve 2 bin 500’ü aşkın satış noktası, Ukrayna’da ise 24 markamızın 267 mağazası ve 200’e yakın satış noktası bulunuyor.

Ukrayna’daki mağazaların tamamı savaşla birlikte kapandı. Sabotaj ihbarları nedeniyle Rusya’daki AVM’ler düzenli olarak faaliyetlerini yürütemedikleri için cirolar yüzde 40-50 düzeylerine kadar geriledi. Bulgaristan, Romanya ve Polonya gibi çatışma bölgesine yakın ülkelerde de alışverişin yavaşladığı yönünde haberler alıyoruz” diye konuştu. Öncel sektör olarak gelişmeleri dakika dakika izlediklerini söyledi.

