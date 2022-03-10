Ekonomi Türk firmalarının gözü Rusyada Zorluklara direniyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk firmalarının gözü Rusya'da: Zorluklara direniyoruz

Ukrayna krizi, bölgede faaliyet gösteren Türk markalarını da etkiliyor. Mal sevkıyatı sorunlarına dikkat çeken BMD Başkanı Sinan Öncel, “Rusya’daki AVM’ler faaliyetlerini yürütemedikleri için cirolar yüzde 40-50 geriledi” dedi.

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Türk firmalarının gözü Rusyada: Zorluklara direniyoruz
Sinan Öncel

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş birçok sektörü olduğu gibi perakendecileri de etkiledi. Teknolojiden hizmet sektörüne, tekstilden turizme kadar birçok alandaki uluslararası firma Rusya pazarındaki faaliyetlerini askıya aldı. Bölgede yatırımı olan firmalar teyakkuz halinde gelişmeleri an be an takip ediyor.

Uzun yıllardır hem yatırım hem de mağazalarıyla iki ülke ile yoğun bir ticaret ilişkisi sürdüren Türk markaları muhtemel sorunlar için şimdiden tedbir alıyor. Mal sevkiyatında hem süre çok uzadı hem de maliyetler çok arttı. Gümrüklerde bekleyen malların çekilme sürecinde ve satış noktalarına gönderilen ürünlerin ödemelerinde ciddi sorunlar yaşandığı ifade ediliyor. Sektör temsilcileri şu an bölge ile olarak en önemli sorunu lojistik olarak gösterirken, Rusya’ya yaptırımlar nedeniyle ödemeler ve para transferindeki aksamalara da dikkat çekiyor.

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Hazır giyim özelinde bakınca 2021’de Rusya’ya 287 milyon dolar, Ukrayna’ya 173 milyon dolar ihracatımız var. ‘Bavul ticareti’ olarak adlandırılan yolcu beraberindeki eşyayı da eklediğimizde iki ülkeye ihracat hacmimiz bir milyar dolara yaklaşıyor. Rusya ve Ukrayna firmalarımız için çok önemli iki ülke olduğunu belirten Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, “BMD üyesi 32 markamızın Rusya’da 655 mağazası ve 2 bin 500’ü aşkın satış noktası, Ukrayna’da ise 24 markamızın 267 mağazası ve 200’e yakın satış noktası bulunuyor.

Ukrayna’daki mağazaların tamamı savaşla birlikte kapandı. Sabotaj ihbarları nedeniyle Rusya’daki AVM’ler düzenli olarak faaliyetlerini yürütemedikleri için cirolar yüzde 40-50 düzeylerine kadar geriledi. Bulgaristan, Romanya ve Polonya gibi çatışma bölgesine yakın ülkelerde de alışverişin yavaşladığı yönünde haberler alıyoruz” diye konuştu. Öncel sektör olarak gelişmeleri dakika dakika izlediklerini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşında 700 Türk firma diken üstünde
EKONOMİ
Rusya-Ukrayna savaşında 700 Türk firma diken üstünde

Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri
FOTOĞRAF 36
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Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji markaları Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından birçok teknoloji devi Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uyguladı. Başta Google ve Apple olmak üzere birçok marka, çeşitli ürün ve hizmetlerini Rusya'da durdurarak yaptırım uyguladı. İşte donanımhaber.com'un derlediği habere göre, Rusya'ya ambargo uygulayan teknoloji şirketleri:
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Apple Pay: <br><br>Tam blok
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Apple: <br><br>Online satışları durdurdu.
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Audi:<br><br>Rus pazarından çıkış yaptı.
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Amazon:<br><br>Tüm perakende satışlara blok konuldu.
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AMD:<br><br>Mikroçip tedariki yasaklandı.
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Adobe:<br><br>Tam blok.
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BBC:<br><br>Yayın lisansları iptali edildi.
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BMW:<br><br>Fabrikalar kapatıldı.
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Boeing:<br><br>Rus pazarından çekildi.
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Chevrolet:<br><br>Rus pazarından çekildi.
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Cadillac:<br><br>Rus pazarından çekildi.
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Cinema 4D:<br><br>Uygulama Rusya'da çalışmıyor.
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Dell:<br><br>Rus pazarından çekildi.<br>
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Dropbox:<br><br>Birkaç gün içinde ülkede çalışmayacak.
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DHL:<br><br>Rus pazarından çekildi.
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Ericsson:<br><br>Rus pazarından çekildi.
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Ford:<br><br>Tüm mağazaları kapatıldı.
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Google Pay:<br><br>Kısmi engelleme
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Google Haritalar:<br><br>Rusya için bilgi bloğu sağlamıyor.
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General Motors:<br><br>Rusya'ya aktarım yapmayı durdurdu.
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HP:<br><br>İçe aktarma yasağı
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Instagram:<br><br>Rus propagandasını engelledi.
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Intel:<br><br>Mikroçip tedariki yasaklandı.
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Jaguar:<br><br>Rus pazarından çekildi.
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Jooble:<br><br>Hizmet kaldırıldı.
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Lenovo:<br><br>Rus pazarından çekildi.
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LinkedIn:<br><br>Rusya'dan tam bir çıkışa hazırlanıyor.
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Mastercard - kart üretiminin durdurulması, birkaç bankanın kapatılması<br><br>Mercedes - pazardan çıkış<br><br>Mitsubishi - 141 servis merkezinin kapatılması<br><br>Microsoft Office - çeşitli önlemler tartışılıyor<br><br>Mobil Dünya Kongresi - Rusya’nın bir delegasyonun akreditasyonunun reddi
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Netflix: <br><br>Rusya'daki tüm projelerini ve satın almaları durdurdu.<br><br>Çekimleri başlayan Zato dizisi dahil, 4 Rus dizisinin yapımı askıya alındı.
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NFT - Rusya ve Belarus kullanıcılarının paralarını Ukrayna'ya aktaran bloke işlemi<br><br>NHL - Rusya'dan oyuncular için tam blok<br><br>Nintendo - Ruble cinsinden satın alma yasağı
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Paysera - Engellendi<br><br>PayPal - Para çekme hesaplarını donduruldu
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YouTube - yüzlerce RF kanalını ve bunların para kazanmasını engelleme<br><br>Warner Bros - tüm film dağıtımlarının iptali<br><br>Wolkswagen - ülkeden çıkış<br><br>Zoom - yazılım geliştirme lisans iptali<br><br>Visa - bankaların altındaki bloke eğitimi
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Paramount - film dağıtımına blok<br><br>PlayStation - ödeme <br>tamamlanamadı<br><br>Porsche - Rusya Federasyonu'ndan çıkıyor
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Renault - pazardan çıkıyor<br><br>Samsung pay - hizmet engellemesi <br><br>Snapchat - Rusya ve Beyaz Rusya'daki uygulamadan çıktı<br><br>SpaceX - Starlink'in Ukrayna'ya teslimatı<br><br>Spotify - abonelik için ödeme yapılamıyor<br><br>Sony - film dağıtım bloğu
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Twitter - Rus vatandaşlarının yeni hesap oluşturmasına yasak<br><br>TikTok - agresif pisliklerin ve sözde medyanın büyük yasağı<br><br>Toyota - 2.600 çalışanın işten çıkarılması
Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri
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