​Rusya-Ukrayna savaşında 700 Türk firma diken üstünde

Rusya-Ukrayna savaşı, Türk iş adamlarını da kara kara düşündürmeye başladı. Ülkede faaliyet gösteren iş adamlarının verdiği bilgilere göre, Ukrayna’da 700’ü aşkın Türk firması faaliyet gösteriyor. Gıdadan inşaata, kozmetikten iş makinelerine kadar en az 10 sektörde pazarın liderleri arasında Türk firmalar bulunuyor.

4,5 MİLYAR LİRALIK TÜRK SERMAYESİ VAR

Türk iş adamlarının Ukrayna’da toplam 4,5 milyar lira sermayesi olduğu belirtiliyor. İki ülke arasında 11 bin kaleme yakın ürün için karşılıklı muafiyet anlaşması var. Son 20 yıldır büyük özveri ile pazarda söz sahibi olan Türk firmaları, tam bir belirsizlik içinde. Türkiye’nin bölgede 6-8 milyar dolarlık iş hacmine sahip olduğunu dile getiren Türkiye Ukrayna Romanya Kırım Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TURKSİD) Başkanı İsmet Yüksel, iş hacmini 10-20 milyar dolara çıkarmak için iş birliği anlaşması imzalandığını hatırlattı.

İsmet Yüksel

HER ŞEY ALT ÜST OLDU

Türklerin bölgede çok ciddi fabrika altyapısı ve her sektörden iş girişimi bulunduğunu söyleyen Yüksel, “Türk firmaları Ukrayna’nın her bölgesinde faaliyet gösteriyor. İki ülke arasındaki ilişkiler oldukça iyi. Yatırımın daha da artması bekleniyordu. Şu an ne olacağını gerçekten bilmiyoruz. Savaş her şeyi alt üst etti. İki ülke ilişkilerinin bu durum nedeniyle etkilenir, ülkenin yeniden toparlanması zaman alır” diye konuştu.

İNSANLAR BATIYA GÖÇÜYOR

Ülkedeki genel durumla ilgili de bilgiler veren İsmet Yüksel, şunları kaydetti: “Kiev’de patlama sesleriyle uyandık. Havalimanının yanında bir askeri tesis vardı, buraya bomba atıldı. Kiev’deki evimizde ailemle birlikteyim. Şu an en güvenli yerin ev olduğuna karar verip burada kaldık. Sokağa çıkıp insanların durumunu gözlemledim. Pek çok insan markete gidip yiyecek almak için girişimde bulunuyordu. Bazıları ise ATM’den para çekiyor, kimisi ise eczanelerde sıraya girmişti. Ellerinde valiz olan pek çok insan gördüm. İnsanlar ülkenin girişine doğru ilerliyor. Batı’da evler ve günlük kiralık daireler de dolmuş.”

Ruşen Çetin

Ukrayna ile ticaret sekteye uğrayabilir

DEİK Türkiye - Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin, Ukrayna ile ticaret hacminin 2021’de 7 milyar doları aştığını kaydetti. Çetin, “Ukrayna’dan, yem ham maddeleri, tahıl, demir hurdası, gıdaya dayalı ürünler ve bazı savunma sanayi ile ilgili malları ithal ederken tekstil, otomotiv yedek parçaları, gıda ürünleri ve makine parçaları ihraç ediyoruz” dedi. Çetin ayrıca, savaş sebebiyle ticaretin sekteye uğrayabileceğini aktardı.