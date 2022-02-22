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ANKARA

Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı: Doğu bölgelerinden ayrılın

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Türk vatandaşlarına bölgeden ayrılmaları tavsiyesinde bulundu. Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir." denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığından Ukraynadaki Türk vatandaşlarına uyarı: Doğu bölgelerinden ayrılın
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzaladı. Uluslararası basın, Putin'in kararını açıklamasının ardından askeri birliklerini bölgeye konuşlandıracağını duyurdu.

"KUVVETLE TAVSİYE EDİLMEKTEDİR"

Söz konusu gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Türk vatandaşlarına bölgeden ayrılmaları tavsiyesinde bulundu. Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir." denildi.

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"İRTİBATA GEÇİLMESİ MÜMKÜN"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir.

Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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