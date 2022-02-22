Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı: Doğu bölgelerinden ayrılın

DSP Genel Başkanı Aksakal: Altılı masaya davet edilmedik

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TVNET canlı yayınında, muhalefet partilerinin bir araya geldiği görüşmeyi değerlendirdi. Muhalefetin algı ve yeni bir güç yaratma arayışında olduğunu ifade eden Aksakal, görüşmeler için davet almadıklarını, kendilerinin de orada olmak için özel bir girişimlerinin bulunmadığını söyledi.

