Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Günlerdir gerilimin hızla tırmandığı Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Rusya saldırısı Ukrayna’da faaliyet gösteren Türk hazır giyim mağazalarını da etkiledi.

LC Waikiki’den Colin’s’e ve English Home’a kadar birçok marka, ülkede bulunan 200 civarında mağazasını güvenlik nedeni ile kapattı.

Dünya'nın haberine göre, AVM’lerden konuyla ilgili markalara yazı gönderildi. Ülkede en fazla şubesi bulunan markalardan Colin’s’in 60, LC Waikiki’nin 50 civarında ve English Home’un ise 33 mağazası bulunuyor. Öte yandan markaların, önümüzdeki dönemde yeni mağaza açılışlarına ilişkin planlarını da askıya aldığı belirtiliyor.

2023'DE 60 MAĞAZAYA ULAŞMA PLANI VARDI

Ülkede en fazla mağazası bulunan markalardan biri LC Waikiki. Marka; Kiev, Çernigov, Jitomir, Harkov, Lviv, Dnipro, Krivoy Rog, Zaporijya, Odessa ve diğer şehirlerde 50’ye yakın mağaza ile faaliyet gösteriyor. LC Waikiki 2023’e kadar ülkede 60 mağazaya ulaşmayı planlıyordu.

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COLİN’S 30’DAN FAZLA ŞEHİRDE

Ülkede en fazla mağazası bulunan marka ise Colin’s, Colin’s’in Ukrayna’da 70 civarında mağazası bulunuyor. Marka, 22 yıl önce Ukrayna’da faaliyete başladı ve şu anda toplam satış alanı 25 bin metrekare civarında. Mağazalar ülkenin 30’dan fazla şehrinde bulunuyor.

Öte yandan bölgedeki büyük organize Türk perakendecilerin yeni mağaza açılışlarını askıya aldığı öğrenildi.

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