Ekonomi Türk müteahhitler dünya ikinciliğini geri aldı
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Türk müteahhitler dünya ikinciliğini geri aldı

Türkiye, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"nde bir yıllık aranın ardından 42 firma ile tekrar ikinci sıraya çıktı. Türkiye'nin küresel inşaat pazarından aldığı pay da yüzde 4,4'ten yüzde 5,1'e yükseldi.

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Haber Merkezi AA
Türk müteahhitler dünya ikinciliğini geri aldı
Foto/arşiv

Türkiye, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"nde bir yıllık aranın ardından 42 firmayla tekrar ikinci sıraya yükseldi.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), uluslararası inşaat sektörü yayınlarından Engineering News Record (ENR) dergisinin, her yıl müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"nin 2022 sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, Çin 79 firma ile listede ilk sırada bulunurken Türkiye 42 firmayla ikinci, ABD 41 firmayla üçüncü sırada yer aldı.

Küresel pazardaki daralmaya karşın, Türk müteahhitlerin gelirlerindeki artış ayrıca öne çıktı. Kovid-19 salgınında aşılamanın yaygınlaştığı ve yükselen petrol fiyatlarının öne çıktığı 2021'de Türkiye, performansını artırarak listedeki sıralamada geçen yıl ABD'ye bıraktığı ikinciliği geri aldı.

2 Türk firması en büyük ilk 50 arasında

Türk firmaları, 20,4 milyar doları tutarında gelirle, listedeki firmaların toplam gelirleri içerisindeki payını bir önceki yılda ulaşılan yüzde 4,4'ten yüzde 5,1'e yükseltti. Böylece Türkiye, uluslararası gelirlere göre 2022 listesinde bir sıra yükselerek 7'nci oldu. Türkiye bu rakamla İngiltere, Avusturya ve Japonya'nın önünde yer aldı. Müteahhitlik firmalarının 2021 yılı uluslararası proje gelirlerine göre 2022 yılı listesinde ilk 100 firma arasına giren Türk müteahhitlerinin sayısı 8 oldu. İki Türk firması ise ilk 50 firma arasında yer buldu.

Türk firmalarının faaliyetleri 2021'de ağırlıkla Rusya dahil Avrupa (8,8 milyar doları), Orta Doğu (5,6 milyar dolar), Afrika (3 milyar dolar) ve Asya (2,5 milyar dolar) bölgelerinde yoğunlaştı.

"Türk müteahhitler zoru başardı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMB Başkanı Erdal Eren, müteahhitlerin, uluslararası pazarda artan sorunlara rağmen zoru başardığını ve söz verdiği üzere küresel devler liginde ülkenin adını yeniden ikinci sıraya taşıdığını belirterek "42 firmamızın 2022 yılı ENR listesinde yer almasının gururunu yaşıyoruz. 'Türk müteahhitliği' dünyada bir marka haline gelmiştir. Müteahhitlerimiz, uluslararası standartlarda, zamanında ve uygun maliyetlerle iş yapma kabiliyetleri, zor ve riskli coğrafyalarda sahip oldukları iş deneyimi ve iş birliği geliştirme becerileriyle uluslararası inşaat sektöründe öne çıkmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Finansman ihtiyacımız var"

Geleneksel pazarlarda sorunların sürdüğü ve finansman ihtiyacının arttığı bir dönemde bu başarının kazanılmasının ayrıca önem taşıdığını işaret eden Eren şunları kaydetti:

"Küresel inşaat pazarından aldığımız paydaki artış da sevindiricidir. Geçen yıl salgının belli ölçüde kontrol altına alınması ve petrol fiyatlarında görülen artışın etkisiyle yurt dışında 31 milyar dolarlık yeni proje büyüklüğüne ulaşmış, bu doğrultuda yıllık yeni proje hedefimizi kısa vadede 30 milyar dolar olarak revize etmiştik. Ancak 2022 yılının henüz başında Rusya-Ukrayna savaşı ile sarsıldık. Yaşanan insanlık dramının sona ermesi en büyük dileğimizdir. Savaş nedeniyle bölgesel iş kaybının yaşanması da kaçınılmazdır. Yüksek seyreden petrol fiyatları ile Körfez ülkeleri ile ısınan siyasi ilişkiler ise sektörümüzü destekleyebilecek olup küresel inşaat sektörünün ilgi odağı haline gelen Sahraaltı Afrika pazarında rekabet için finansman kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer öne çıkan hedefimiz, gerekli düzenlemelerin yapılması halinde yurt dışı projelerimizde istihdam edilen Türk işgücü sayısının mevcut 35 binler seviyesinden 100 bine yükseltilmesidir."

Öte yandan 2020 ve 2021 yılında ENR listelerine giren müteahhitlik firmalarına ödülleri 24 Ağustos'ta gerçekleştirilen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti.

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