Ekonomi Türk otomotivi 921 bini geçti
OTOMOTİV

Türk otomotivi 921 bini geçti

Yılın ilk sekiz aylık döneminde hem toplam otomotiv üretimi hem de otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 921 bin 187 adet olarak gerçekleşirken, Türkiye’de üretilen otomobil sayısı 610 bin 222 adet oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Renault Megane
Renault Megane

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2019 yılı Ocak-Ağustos dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Bu dönemde, hem toplam otomotiv üretimi hem de otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azaldı. Toplam otomotiv üretimi 921 bin 187 adet olarak gerçekleşirken, geride bıraktığımız sekiz ayda Türkiye’de üretilen otomobil sayısı ise 610 bin 222 adet oldu.

Aynı dönemde toplam pazar yüzde 46 azalarak 246 bin 161 adet, otomobil pazarı yüzde 44 azalarak 193 bin 320 adet olarak gerçekleşti. Öte yandan ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 6 azalırken, otomobil ihracatı yüzde 8 azaldı.

Haydar Yenigün

Otomotiv pazarının 2019 yılında dünya genelinde bir daralma yaşadığının altının çizen OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Ortalama 28 milyonluk bir pazar olan Çin, ilk 7 ayda yüzde 11,4 daraldı. ABD pazarı yerinde saydı. Bizim için en önemli pazar olan AB pazarı ise ilk 6 ayda yüzde 2 daralma gösterdi. Bu kapsamda, ana sanayi ihracatımızın yüzde 85 gibi çok büyük bir bölümünü oluşturan AB pazarında yaşanan mevcut daralma, ihracatımızı olumsuz etkiledi ve ilk 8 ayda Türkiye’nin otomotiv ihracatı yüzde 6 oranında azaldı” değerlendirmesinde bulundu.

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