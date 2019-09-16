Yeni Captur vitrine çıktı

Renault Captur, 90’dan fazla ülkede 1,5 milyon satış rakamı ile Avrupa’da B SUV pazarının lider modeli unvanına sahip. Lanse edildiği 2013 yılından bu yana satış rakamları ile zirvede yer alan Renault Captur tamamen yenileniyor.

Captur iç görünüm

Daha fazla kişiselleştirme, güvenlik ve modülerlik sunan yeni nesil Captur, atletik ve dinamik yeni SUV çizgileriyle dikkat çekiyor. Yeni Captur, global pazardaki iddiasını, yeni çizgileriyle olduğu kadar iç mekanda sunduğu kalite ve teknoloji ile arttırıyor. Renault Captur, 2018 yılında Fransa’da 67 bin, Avrupa’da 215 bin satış adedi ile lider konumunu sürdürdü.