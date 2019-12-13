Türk şirketlerine yatırımcı ilgisi

Son yıllarda sıkça bahsettiğimiz sürdürülebilirlik kavramı iş dünyası içinde vazgeçilmez durumda. Şirketleri ve iş yapış şekillerini köklü bir şekilde etkileyecek olan sürdürülebilirlik, uygulamaları şirketlere ve sektörlere göre farklılık gösteriyor. Uzmanlara göre, bu gelişmeleri takip etmeyen şirketlerin varlığı da risk altında. Stratejik önceliklerinin başında sürdürülebilirliğin geldiğini aktaran Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Selçuk, yatırımcıların finansal ve operasyonel göstergelerin yanı sıra şirketlerin sürdürülebilirlik performansını da yatırım kararlarına entegre etmeye başladıklarını söyledi.

EKONOMİYİ TANITIM ÇAĞRISI

Değişimden Değer Yaratmak” ana temasıyla bu yıl 8’incisi düzenlenen TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi’nde konuşan Selçuk, “Son dönemde yaptığımız toplantıların sıklığı ve görüştüğümüz yatırımcıların sayısı, Türkiye’ye ve şirketlere olan ilginin yeniden canlanmaya başladığını gösteriyor” dedi.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla ise, her alanda olduğu gibi, yatırımcı ilişkilerinde de değişim ve dönüşümlerin olduğunu belirterek, teknolojinin hayatın her alanına girdiği gibi buraya da girdiğini anlattı. Atilla, “Algoritmik yatırım seçeneklerinden tutun yapay zekaya kadar bir çok alanda farklı açılımlar oluyor fakat hala araştırmalar gösteriyor ki, yaklaşık yüzde 70’e yakın yatırımcı ya da hissedar veya bu alana yatırım yapmak isteyenler, şirketlerle birebir görüşmeyi en önemli kriter arasına alıyorlar. Dolayısıyla yatırımcı ilişkilerinin önemi artarak devam edecek” diye konuştu. Yatırımcı ilişkilerinde çalışan kişilerden şirketlerini tanıtırken Türkiye’nin anlatımına ve tanıtımına da katkı sunmaları ricasında bulunan Atilla, ancak birlikte başarılı olunabileceğini vurguladı.

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ORTAKLIK KÜLTÜRÜ ŞART

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Alp Keler de, şirketlerin halka açılmasından çalışanların pay edinme programlarına girişim sermayesi ekosisteminin gelişmesine kadar hepsinin ortak kültürü içerdiğini kaydetti. Keler, “Türkiye’de halka açık şirket sayısının özellikle yeni teknoloji şirketlerinin erken aşamada yatırımcılar ile buluşturarak sağlıklı olarak artırmamız gerekiyor” diye konuştu.