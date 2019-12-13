Ayda 894 TL taksitle konut

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak arasında 100 bin sosyal konut projesi için protokol imzalandı. Protokol sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 yıldır sürdürdükleri şehircilik hamlesine yeni bir altın halka daha eklemiş olduklarını söyledi. Erdoğan, “İnşallah yılbaşı itibariyle temeli attıktan sonra azami 1 ile 1,5 yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. Hedefimiz bundan sapma olmaması ve vatandaşlarımızın zemin artı iki, zemin artı üç, zemin artı dört olmak üzere bu binalara yerleşmeleri. Bunu sağlamak suretiyle hem depreme dayanıklı hem de görünümü itibariyle gerçekten kadim tarihimizdeki mahalle kültürünü yeniden hakim kılmanın adımlarını atmış olacağız” dedi.

EVLER 2+1 ve 3+1 TİPİNDE

İnşa edilecek konutların 70 bin tanesi brüt 75 ve 85 metrekare 2+1, 30 bin tanesi de brüt 100 metrekare 3+1 tipinde olacak. Fiyatlar 140 bin 305 liradan başlayacak. En yüksek konut fiyatı ise 210 bin 830 lira olacak. Konut almak isteyenler 15 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Kurada ismi çıkan vatandaş yüzde 10 peşinatın ardından 240 ay vade ve aylık 894 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. 100 bin konutluk projenin toplam yatırım bedeli ise 17 milyar 300 milyon lira olarak hesaplandı.

KARADENİZ’E TAŞ EV

Yapılacak evlerde bölgesel özellikler de korunacak. Karadeniz; geleneksel yığma taş yapıları andıracak biçimde cephede zemin kat taş kaplamalar, üst katlarda ahşap hissi verecek kaplamalar ve eğimli çatı saçaklarını destekleyen nitelikte Karadeniz’e özgü yöresel ahşap ve taş yapı elemanları karma biçimde yapılacak. Marmara bölgesinde hem geleneksel hem de modern yapılar yapılacak. Ege’nin geleneksel dokusuna uygun çözümlemeler dikkate alınacak.

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İÇ ANADOLU’YA CUMBALI

Akdeniz’de yapılacak evlerde güneş ışınlarını yansıtacak canlılıkta doku ve renkler kullanılacak. Yer yer teraslarıyla geleneksel kemerli pencerelerle Akdeniz mimari kültürü yaşatılacak. İç Anadolu bölgesinde kıvrımlı yolları, ahşap süslemeleri bitişik düzenli yapıları ve cumbalı evleriyle mahalle kültürünü benimseten konutlar yapılacak. Doğu Anadolu’da yapılacak inşaatlarda ise arazinin zor şartlarına cevap verebilecek nitelikte cephe unsurlarının bölgenin yapısına uygun malzemelerden seçilmesine özen gösterilecek.

Albayrak: Barınma sorunu kalmasın

Amasya Sosyal Konut Projesi

Konutlar için finansman desteği sağlayacaklarını ve finansal altyapının hazır olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hiçbir vatandaşın barınma sorunu olmasını istemediklerini söyledi. Albayrak, “17 yıldır hep ülkenin gelir seviyesini artırmayı, toplumun refah seviyesini yükseltmeyi hedefledik ve kapsayıcı büyüme politikalarını öncelikli tuttuk. 17 senede dünyanın en büyük 13’üncü ekonomisi haline geldi. Türkiye’nin kişi başına düşen milli geliri 2002’de 10 bin 685 dolar seviyesinden geçen yıl 28 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bu dönemde gelirimiz Avrupa Birliği’nin yüzde 37’1’i kadarken yüzde 65,2 seviyesine yükseldi. Gelecek yıllarda inşallah bu farkı daha da kapatarak, çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Kurum: Sosyal donatılar da olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar 857 bin konut inşa edildiğini hatırlattı. Bakan Kurum, “Aynı zamanda 24 bin derslikli okullar, 40 bin yatak kapasiteli hastaneler, kamu kurumlarımızın hizmet binaları, stadyumlar, çok sayıda sosyal ve kültürel tesis TOKİ tarafından ülkemize kazandırıldı. 96 millet bahçesi de yine TOKİ tarafından inşa ediliyor. Bu kampanya kültürel bakımdan da önemli. Her şeyden önce bu konut projeleri, meydanı, camisi, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacak” bilgisini verdi.