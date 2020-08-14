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Ekonomi Türk Telekomdan ilk 6 ayda 16 milyar TL kar İlk yarıyı rekorla kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk Telekom’dan ilk 6 ayda 1.6 milyar TL kar: ​İlk yarıyı rekorla kapattı

Türk Telekom’dan ilk 6 ayda 1.6 milyar TL kar: İlk yarıyı rekorla kapattı

Türk Telekom’un, ilk 6 aylık net karı 1,6 milyar TL ile halka arzdan bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşti. Yatırım harcamalarının da 2020’nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 2,1 milyar TL’ye çıktığını belirten CEO Ümit Önal, “Haziran ayı itibarıyla, Çinli firmalar ile gerçekleştirdiğimiz ticari işlemlerde Çin Yuanı kullanarak, yerel para ile ticarette ilk adımı attık” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Telekom çalışanları
Türk Telekom çalışanları

Kovid 19 salgınının kazananları arasında gösterilen telekomünikasyon sektörünün gelirlerindeki artış dikkat çekiyor. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, “Bu yılın ilk yarısında net karımız 1,6 milyar TL ile halka arzdan bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşirken, yatırım harcamaları da 2020’nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 2,1 milyar TL’ye çıktı” dedi.

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EN YÜKSEK BÜYÜME PERFORMANSI

Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi karının (FAVÖK), son 12 yılın en yüksek ilk 6 aylık değeri olan 6,2 milyar TL’ye ulaştığını ve ilk yarı yılda FAVÖK marjının ise 46,8 olduğunu aktaran Önal, “2020’nin ilk altı ayında 13,3 milyar TL gelir elde ederek, ilk altı aylık dönemler içerisindeki en yüksek büyüme performansına ulaştık .Güçlü operasyonel performans ve yabancı para riskinin azaltılması ile düşen finansal giderler, Türk Telekom’a, 1,6 milyar TL net kar olarak yansıdı. Bu yılın ilk yarısında net karımız halka arzdan bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşirken, yatırım harcamaları da 2020’nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 2,1 milyar TL’ye çıktı” dedi.

Ümit Önal

YEREL PARA İLE TİCARETTE ÖNEMLİ ADIM ATILDI

Önal, “Haziran ayı itibarıyla, Çinli firmalar ile gerçekleştirdiğimiz ticari işlemlerde Çin yuanı kullanarak, yerel para ile ticarette ilk adımı attık. Bu adım, gelir tablomuzun kur hareketlerine karşı hassasiyetinin ve üçüncü para birimlerine olan bağımlılığın azaltılması yönünde önem arz ediyor.” ifadelerini kullandı. Stratejilerini uygulamaya devam ederken, 2020 öngörülerini koruduklarını aktaran Önal, üç yıl aradan sonra 602 milyon TL temettü dağıtarak, hissedarlara değer katma taahhüdünü bir kez daha ortaya koyduklarını vurguladı.

857 BİN NET ABONE KAZANIMI

  • Yılın ilk yarısında 878 bin net abone kazanarak 48,7 milyon aboneye ulaştıklarını bildiren Önal, şunları söyledi: “Sabit geniş bant internet aboneleri, 857 bin net abone kazanımıyla 12,2 milyona yükseldi. Sabit geniş bant müşteri başına ortalama gelir (ARPU) ikinci çeyrekte, 14,4 arttı. Fiber abone sayısı, yıllık yüzde 26 artış ile 4,8 milyona ulaştı. Mobil abone sayısı ise 22,8 milyon olurken sabit seste, yeni 333 bin net abone ile en yüksek altı aylık net abone kazanımı kaydedildi.”

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