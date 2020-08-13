Dünyada ilk olmayı başardı: İstanbul Havalimanı koronavirüse karşı mücadeleyi tescilledi

Yeni tip koronavirüs salgını sonrasında aldığı sıkı sağlık önlemleri ile ilk olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün vermiş olduğu Havalimanı Salgın Sertifikası, ardından Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı’nın (EASA) yayınladığı “Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolünü” imzalayan İstanbul Havalimanı, uluslararası yeni bir sertifikayı daha alarak aldığı önlemleri tescilledi. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen “Havalimanı Sağlık Akreditasyonu” sertifikasını alan İstanbul Havalimanı, dünyada bu sertifikayı alan ilk havalimanı oldu.

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ÖNEMLİ TEDBİRLERİ İÇERİYOR

Salgını ile birlikte aldığı hijyen önlemlerini sık sık güncelleyen İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen sertifika ile Türkiye ve dünyanın en hijyenik havalimanları arasındaki yerini sağlamlaştırmış oldu. Tüm şartları sağlayarak “Havalimanı Sağlık Akreditasyonu” sertifikasını almaya hak kazanan İstanbul Havalimanı, önemli denetimlerden de geçti. Değerlendirme kapsamında, temizlik, dezenfeksiyon, sosyal mesafe, personelin korunması, yolcu iletişimi, terminale erişim, güvenlik taraması, bekleme alanları, köprüler, yürüyen merdivenler, asansörler, bagaj alım gibi yolcuların yoğun olduğu alanlarda alınan önlemler değerlendirildi.

Kadri Samsunlu

HİJYENDEN ÖDÜN VERİLMEYECEK

Alınan sertifikaya ilişkin açıklamada bulunan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, havacılığın, uluslararası kuralları olan ve kendini sürekli geliştiren önemli bir sektör olduğunu belirtti. Yolculara, yeni normal dönemde ‘hijyeni üst seviyede tutan ve güvenli bir seyahat’ sunmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Samsunlu, “Türkiye’de ilk olarak İstanbul Havalimanı’nın imzalamış olduğu bu protokol ile aldığımız önlemler, havacılığın en önemli kurumları tarafından da tescillenmiş oldu. Havacılık çok dirençli bir sektör, salgının etkilerine dayanmak için önlemler almalı, tesislerimizde ve operasyonlarımızda sıkı sağlık ve güvenlik standartları uygulamalıyız” dedi. İstanbul Havalimanı’nın dünyanın aktarma merkezi olduğu düşünüldüğünde, ‘Havalimanı Sağlık Akreditasyonu’ sertifikasının alınan uluslararası önlemleri kanıtı niteliğinde olduğunu söyeleyn Samsunlu, “Yakalanan hijyen standartlarından asla ödün vermeyeceğiz” diye konuştu.

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Global standartlar eksiksiz uygulanıyor

Daha önce eşi benzeri görülmeyen bu krizden sonraki toparlanma sürecinin, geliştirilen global standartların tüm havacılık sisteminde kapsamlı biçimde uygulamaya alınmasını gerektirdiğini ifade eden Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Avrupa Genel Direktörü Olivier Jankovec ise, havalimanı operasyonlarının güvenli şekilde sürdürülebilmesine yönelik bir plan hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla ICAO, EASA ve ECDC ile ortak çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Havalimanlarında sağlıklı bir yolcu deneyimi kılavuzunun hazırlanması sürecine temel teşkil eden bu planın, yeni Havalimanı Sağlık Akreditasyonu programının yürürlüğe alınması ile tamamlandığını aktaran Jankovec, şunları söyledi: “Gururla belirtmek isterim ki bu akreditasyonu alan ilk havalimanı Avrupalı bir havalimanı oldu. Tüm İstanbul Havalimanı ekibine tebrikler!”

Kritik önemde bir başarı