Ekonomi Türkiye Bankalar Birliğinden borç stoku açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye Bankalar Birliği'nden borç stoku açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği, "Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stoku 47 milyar dolar, yapılandırma ihtiyacı 12-13 milyar dolardır." dedi.

Haber Merkezi AA
Bankalar Birliği, Elektrik üretim ve dağıtım sektörüne ilişkin açıklama.
Bankalar Birliği, Elektrik üretim ve dağıtım sektörüne ilişkin açıklama.

Türkiye Bankalar Birliği, elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stokunun 47 milyar dolar, yapılandırma ihtiyacının ise 12-13 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Bankalar Birliği, "En olumsuz senaryoda dahi bu kredilerin tamamına karşılık ayrılsa bile bunun sektörün sermaye yeterlilik oranına etkisi yaklaşık yüzde 0,23 düzeyinde olacağı hesaplanmaktadır.

Bu tutarın yaklaşık 10 milyar dolar tutarındaki kısmının 2019 yılı içinde yapılandırmasının tamamlanması beklenmektedir" dedi.

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