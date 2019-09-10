Volkswagen yeni logosunu tanıttı

Volkswagen (VW)
Frankfurt Otomobil Fuarı öncesinde ID.3 adlı ilk elektrikli otomobilini resmi olarak tanıttı. Alman otomotiv devinin elektrikli modellerinde kullanacağı yeni logosu da görücüye çıktı. Şirket bu otomobilde 3 farklı batarya seçeneği sunulacak.
Bu seçenekler 45 kW-saat (330 km menzil), 58 kW-saat (420 km menzil) ve 77 kW-saat (550 km menzil) şeklinde.
Volkswagen'in 1939 yılından günümüze logo evrimi.
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VW Frankfurt Otomobil Fuarı öncesinde ID.3 adlı ilk elektrikli otomobilini resmi olarak tanıttı.
Daha önce Kasım ayında piyasaya çıkacağı açıklanan araçta 3 farklı batarya seçeneği sunulacak.
Bu seçenekler 45 kW-saat (330 km menzil), 58 kW-saat (420 km menzil) ve 77 kW-saat (550 km menzil) şeklinde.
Aracın 58 kW-saat'lik orta kapasiteli batarya paketinin sadece ID.3 1st launch edition adlı lansman paketinde seçilebilir olduğu belirtiliyor.
100 kW'lık bir hızlı şarj ünitesinin 30 dakikada 300 km'lik bir menzil kazandırabildiği de açıklanıyor.
Aracın arka aksa konumlandırılmış elektrik motoru 204 beygir güç ile 310 Nm tork üretiyor.
Aracın maksimum hız değeri 160 kms ile sınırlandırılmış. 0-100 kms hızlanması gibi değerler henüz açıklanmış değil.
Alman otomotiv devinin elektrikli modellerinde kullanacağı yeni logosu da görücüye çıktı.
Volkswagen'in 1939 yılından günümüze logo evrimi.
Aracın piyasaya ilk çıkışında Volkswagen, bu aracı ID.3 1st edition adlı lansman paketiyle sunacak. Paket kapsamında navigasyon sistemi, ısıtmalı ön koltuklar ve ısıtmalı direksiyon, 18 inç'lik çelik jantlar gibi birçok donanım bulunuyor.
Bu pakete Plus paket eklenirse de araca park kamerası, adaptif hız sabitleyici, anahtarsız giriş ve çalıştırma, daha kaliteli döşemeler, karartmalı camlar, matrix LED ön farlar ve 19 inç'lik jantlar geliyor.
ID.3 1st editionın Max paketi araca eklenirse tüm bu donanımlara ek olarak head-up display, Beats Audio ses sistemi, panoramik cam tavan ve 20 inç'lik jantlar gibi donanımlar alınabiliyor.
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Volkswagen ilk elektrikli otomobilini ve yeni logosunu tanıttı
VW Frankfurt Otomobil Fuarı öncesinde ID.3 adlı ilk elektrikli otomobilini resmi olarak tanıttı. Alman otomotiv devinin elektrikli modellerinde kullanacağı yeni logosu da görücüye çıktı.
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