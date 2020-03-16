Ekonomi Türkiye başkanlığı dinamizm kazandırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye başkanlığı dinamizm kazandırdı

Türkiye’nin dönem başkanlığı boyunca hükümetten ve farklı devlet kurumlarından destek aldıklarını dile getiren D-8 Genel Sekreteri Shaari, bu dönemde çalışmalarına dinamizm kazandırdıklarına işaret etti. Shaari, 2019’un, kendileri için çok aktif bir yıl olduğunu, bazı sektörel inisiyatifler üstlendiklerini ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dato Ku Jaafar Ku Shaari
Dato Ku Jaafar Ku Shaari

Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (D-8) Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, Türkiye’nin dönem başkanlığı boyunca Türk hükümetinden ve farklı devlet kurumlarından destek aldıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığı boyunca birçok yeni şeylerin çalışmasına başladık. Çalışma ve bir şeyleri yapma şeklimiz değişti. Organizasyona ve çalışmalarımıza dinamizm kazandırdık” dedi. Dato Ku Jaafar Ku Shaari, 2019’un, kendileri için çok aktif bir yıl olduğunu ve D-8’in 22’nci yıl dönümü ile bazı sektörel inisiyatifler üstlendiklerini ifade etti.

FIRSAT VE POTANSİYEL İMKANI OLUŞTURULACAK

Dato Ku Jaafar Ku Shaari, 2020’nin kendileri için önem arz ettiğini, bu yıl D-8’in 10’uncu zirvesini Dakka’da gerçekleştireceklerini, zirvede birçok yeni fikir ve projenin ele alınacağını, yan toplantılar olacağını ve gençlik üzerine projelerin konuşulacağını anlattı. Shaari, gençler için ekonomik aktiviteler, KOBİ’lere ve girişimcilik faaliyetlerine yönelik çalışmalar planladıklarını aktararak, “Özel bir teknoloji fuarı gerçekleştireceğiz. Bir iş forumuna sahip olmak istiyoruz. Çünkü 2018 yılında ticaret endüstrisi odalarını kurduk” dedi. Zirve sırasında yapmayı planladıkları aktiviteler ve başlatılacak birçok yeni girişimin liderler tarafından onaylanacağını aktaran Shaari, “Bu, üyelerin farklı alanlarda birlikte gerçekleştireceği yeni bir fırsat ve potansiyel imkanı yaratacaktır. Aynı zamanda özel sektörle çok yakın çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

YEREL PARA BİRİMLERİNİN KULLANILACAĞI SİSTEM GELİYOR

Üye devletlerin yerel para birimlerini kullanabileceği bir sistemin kurulacağını bildiren Shaari, “Bu gelişme, bu sene olmasa bile önümüzdeki yıllarda hayata geçirilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile takas odası kurma çalışmalarımız devam ediyor. Burada yerel para birimlerimizi kullanacağız. Özel Ekonomi Bölgesi kurma planımız devam ediyor. Umarım bu yılki zirvede onaylanacaktır” diye konuştu. Shaari, üye ülkeler arasındaki serbest ticaret anlaşmasının önemine değinerek, şöyle dedi: “Daha iyi ticaret tesis edilmesinin temin edileceği bir ticaret sisteminin gündeme gelmesi gerekiyor. Kendi para birimlerimiz ile ticaretin gerçekleşeceği, ortak çalışmaların yapılacağı, kendi teknolojik çalışmalarımızın yapılacağı ve diğer ülkelere daha az bağımlı hale geleceğimiz çalışmalarımızı yürütüyoruz.”

Profesyonel olmalıyız

  • “Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlikte çalışılarak kendi yeniliklerimizi, teknolojimizi üretebileceğimiz arzusunu dile getirmişti” diyen Büyükelçi Shaari, “Liderler düzeyinde böyle bir isteğin olması, bizi yeteneklerimize ve insan sermayemize güvenmeye teşvik ediyor” dedi. Sadece kamu ile değil, özel sektör ile iş birliğini sürdürmek istediklerini ifade eden Shaari, “Bu şekilde profesyonel olmalıyız, pragmatik olmalıyız, eylem odaklı olmalıyız” şeklinde konuştu.

Fikri Erbakan başlattı

  • D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Shaari, üye ülkelerde bulunan üniversiteler ile iş birliği çerçevesinde veri tabanı merkezi kuracaklarını, akademik çalışmaların geniş şekilde ele alınabileceği bir veri tabanı merkezi üzerinde çalıştıklarını anlattı. D-8’i kurucularından Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile tanıştığını, o zamanlarda karşılaşılan zorlukları paylaştıklarını aktaran Shaari, “Erbakan, fikrini başlattı, o vizyonu takip etmeye devam ediyoruz. Erbakan, Müslüman ülkelerin birlikte gelişebilmeleri, iyi bir ekonomik büyümeye sahip olmaları ve yaşam standartlarının iyileştiğini görmek isterdi. Bu, bize bırakılan güzel miras ve bilgelik.” diye konuştu.

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