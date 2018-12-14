Ekonomi Türkiye elini çabuk tutarsa milyarlarca doları çekebilir
OTOMOTİV

​İhracatta havanın ardından sıra karada: Hedefte elektrikli otobüsler var ​

Türkiye elini çabuk tutarsa milyarlarca doları çekebilir

Türkiye'nin son dönemlerde özellikle milli savunmaya yönelik hava araçlarındaki başarısı, ihracatı da beraberinde getirdi. Konunun uzmanlarına göre havadaki bu başarıyı karada da sürdürmek mümkün. Dünyada her geçen gün artan talep göz önüne alınınca, Türkiye'nin elektrikli otobüsler üreterek milyarlarca dolarlık bir sektörde lider olabileceğine dikkat çekiliyor.

Yeni Şafak
Yeni nesil SILEO elektrikli otobüs.
Yeni nesil SILEO elektrikli otobüs.

Türkiye son yıllarda özellikle ATAK helikopteri ve insansız hava araçlarını dünyanın farklı noktalarına ihraç etme noktasına geldi. Enerji uzmanları, havadaki bu başarının karada da ‘elektrikli otobüsler’ üzerinden sağlanabileceğine dikkati çekti. Uzmanlara göre, elektrikli otobüsle Türkiye çok önemli bir ihraç kalemi daha kazanabilir, petrol ihracatı azalıp ve cari açık düşebilir.

Havadaki başarı karada da yakalanabilir

Savunma sanayi alanında zincirlerden kurtulan ve kısa sürede başta hava araçları olmak üzere farklı alanlarda önemli ilerlemeler sağlayan Türkiye, bu adımlarını ihracatla süslüyor. Enerji uzmanlarına göre, havada yakalanan bu başarının bir benzerini karada da yakalamak mümkün.

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, bu noktada ‘elektrikli otobüsler’in çok önemli ve bakir bir alan olduğunun altını çizdi.

2030’a kadar hedef yüzde 30

Geçen yıl 3 milyon olan elektrikli araç sayısının bu yıl bitmeden 4 milyona ulaştığı bilgisini veren Kumbaroğlu, “Dünyanın en önemli ülkeleri , 2030 yılında trafikte olan araçların yüzde 30’unun elektrikli araç olması hedefliyor. Bu da yaklaşık 230 milyon araç anlamına geliyor” dedi.

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu

Elektrikli araç satış fiyatının, içten yanmalı bir dizel araca göre 2-3 kat daha pahalı olsa da elektrikli araçların aynı mesafedeki yolu dizelin 5’te 1’i fiyatla gidebildiğine dikkati çeken Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

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Fiyat farkındaki makas 5 yıl içinde kapanacak

“Elektrikli araçların pahalı satış bedelinde en önemli neden akü maliyetinin yüksek olması. Akü fiyatlarının son 10 yıl içinde yüzde 80 ucuzladı. Bu düşüş sürecektir. 5 yıl içinde elektrikli araç fiyatlarıyla içten yanmalı araç fiyatları başa baş olacak demek yanlış olmaz.”

Elektrikli otobüs.

Türkiye bu alanda oldukça tecrübeli

Prof. Dr. Kumbaroğlu, Türkiye’nin otobüs üretiminde Avrupa’nın birinci, Çin, Hindistan, Brezilya ve Rusya’nın ardından dünyanın 5. büyük ülkesi konumunda olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

“Türkiye’de otobüs kullanımının yaygın olması elektrikli otobüsler için avantaj. Kaldı ki elektrikli otobüs demek petrol ihracatının azalması ve cari açığın düşmesi anlamına geliyor. Ayrıca, yakın ve yeni pazarlarda devlet desteğiyle hakimiyet kurmak da mümkün. Bu kapsamda, Türkiye’nin önünde çok önemli bir ihracat kalemi duruyor. Bu konuda Ar-Ge faaliyetlerinde bulunarak patentlerin alınması ilerisi için çok önemli.”

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