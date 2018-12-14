Diziye evini ve aracını veren köşeyi dönüyor

Sinema ve dizi sektörü adeta altın çağını yaşıyor. Gişeye giren iddialı filmlerde izlenme neredeyse 8 milyon bandına ulaşırken gelir tarafından ise 100 milyon TL gibi astronomik rakamlar artık rahatça telaffuz edilebiliyor.

Film tarafının yanı sıra dizi sektörü de resmen boyut atlamış durumda. Bir zamanlar ağırlıklı ithal diziler ile günü kurtaran TV kanalları senaryosu, çekim teknikleri ve oyuncu kalitesi ile farkını ortaya koyan Türk dizileri ile milyonları ekran başına kilitliyor.

Söz konusu diziler sadece içeride değil dünyada da ses getiriyor. Onlarca Türk yapımı dizi Ortadoğu'dan, Balkanlar'a, Avrupa'dan Amerika'ya birçok ülkede büyük ilgi görüyor.

Haftalık 250 bin TL kazanıyorlar

Tekrarları dahi reytinglerde ilk 5'lere giren Türk dizilerinin oyuncularının aldığı ücretler de dudak uçuklatıyor. Rol aldığı diziyi zirveye taşıyan isimlerin kaşeleri bölüm başı için 250-300 bin TL seviyesine kadar çıkmış durumda.

Hatırı sayılır rakamlar kazandırıyor

Film ve dizi sektörü sadece yapımcısını, yönetmenini ya da oyuncusunu zengin etmiyor. Oyuncular ve senaryo kadar olmasa da çekimlerde kullanılan ve dikkat çeken mekanlar, araçlar hatta hayvanlar bile sahiplerine hatırı sayılır paralar kazandırıyor.

Dizi seti.

Günlükte 30 aylıkta 200 bin TL

Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda ev, yalı, köşk, restoran, otel, hastane gibi mekanların yanı sıra son model lüks araçlar ile tekne ve yatlar için günlük 5 bin TL'den başlayıp 30 bin TL'ye kadar ücretler konuşuluyor. Aylıkta ise bu rakamların köşk ve yalılarda 200 bin TL’ye kadar çıktığı biliniyor.

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Sakin bölgeler tercih ediliyor

Çekim yapılacak mekanlar noktasında yapımcıların tercihi genellikle Ortaköy, Bebek, Yeniköy, İstinye, Zekeriyaköy, Beykoz, Anadoluhisarı, Çengelköy, Kavacık ve Kanlıca gibi sakin bölgeler oluyor. Reklam çekimlerinin en uğrak adresi ise Kadıköy Bağdat Caddesi olarak öne çıkıyor. Çekim için belirlenen yerlerde özellikle ışıktı kameraydı gibi teknik ekipmanların rahat çalışabileceği detaylara bakılıyor.

Mal sahiplerinden de istek geliyor

Yeniköy'de dizi ve filmlere mekan kiralayan Gayrimenkul Uzmanı Tuncay Ersan, bölgede günlük yalı ve köşk kiralamalarında rakamın 25 bin TL’ye kadar çıktığını ifade ederek şöyle konuştu;

''Aylıkta ise bu rakam 150 bin bandına kadar ulaşıyor. Dizi ve film ekiplerinin yanı sıra mal sahipleri tarafından da bu tarz kullanımlar için istek geliyor. Yapılarda oluşacak tahribat için evler ekipler tarafından sigorta ediliyor.''

Sadece balkona 2500 TL

Beyoğlu – Cihangir bölgesinin dizi ve film ekipleri özellikle tercih edildiğini söyleyen başka bir gayrimenkul uzmanı Mehmet Keleş ise bölgede dairelerin günlük kiralık fiyatlarının 2 bin TL’den başlayıp 6 bin TL bandına kadar çıktığına dikkat çekiyor. Keleş, sadece bir balkonda yapılacak çekim için geçtiğimiz günlerde 2500 TL ücretin dahi ödendiğini söylüyor.

Jet sosyete de evini açıyor

Sektöre evini açanlar arasında jet sosyete olarak bilinen İstanbul’un tanınmış varlıklı aileleri de yer alıyor. Geçtiğimiz sezonlarda çok fazla izlenen bir kaç dizinin sosyetenin önde gelen ailelerine ait evlerde çekildiği biliniyor. İstanbul’un güzide semtlerindeki meşhur villa ve yalılar için ödenen rakamlar noktasında ise aylık 60 bin dolar gibi astronomik rakamlar telaffuz ediliyor.

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Beykoz'daki atıl durumdaki kundura fabrikası yapım ekiplerinin uğrak mekanlarından birisi oluyor.

Fabrikaların harabeleri de para ediyor

Son dönemde belli tarz dizilerde özellikle harabe fabrikaların kullanılması bu tarz yapı sahipleri için de gelir kaynağı oluyor. İstanbul Ümraniye’de yapımcılara kiralanan bin metre karelik bir fabrika için günlük yine 5 bin TL isteniyor.

Dizi ekibine kiralık plaj

Daha çok yazlık sezon dizilerinin tercihi olan butik oteller de aranan mekanlardan oluyor. İstanbul Sarıyer’deki bu tarz bir otel için de istenen rakam 4 bin TL. Sadece otel değil plajlarda para ediyor. O tarafta ise Bodrum Gümüşlük’teki Koyunbaba koyundaki 250 m2’lik iskeleli butik bir plaj için günlük 2500 TL dile getiriliyor.

Lüks araçlar için günlük rakamlar 3 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Lüks araçlar için de kesenin ağzı açılıyor

Sektöre sadece mekan kiralaması yapılmıyor. Yalılarda konaklarda geçen şatafatlı hayat hikayelerinde kullanılan bir birinden değerli milyonluk araçlar için de kesenin ağzı açılıyor. Kiralık araç tarafında ise fiyatlar markasına göre değişirken günlük rakamların 3000 TL’ye kadar çıkabildiği ifade ediliyor. Aylıkta ise bu rakam 30 bin TL bandını aşarak ikinci el araç fiyatlarına denk geliyor.

Fiyatları duyan ilan çıkıyor

Rakamların havada uçuştuğu sektöre yönelik kiralama yapmak için hastanesinden okuluna, restoranından cafesine, plazasından mağazasına kadar farklı iş kollarında hizmet veren işletmeler de taleplere açık olduklarına ilişkin çok sayıda ilan çıkmış durumda.



Bu tarz yerler için bölgesine ve mekanın kalitesine göre değişmek şartıyla rakamlar günlükte 500 TL’den başlayıp 7 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Kedi ve köpek için günlük 200 TL

Sadece evini arabasını yatını değil dizi ve filmler için evcil hayvanlarını bile her gün setlere taşımaya hazır olanlar var. Çeşitli platformlarda kedi ve köpekler için günlük istenen rakamlar ise 200 TL’den başlıyor.

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30 metrelik gemiye 10 bin TL

Öte yandan çekimlerde kullanılan tekneler için rakamlar günlük 5 bin TL bandında. İsteyen ekiplere kaptan hizmeti de veriliyor. Aktif olarak çalışan 30 metrelik bir gemi için ise telaffuz edilen rakam 10 bin TL civarında. Sürat teknesi için ise günlük 1500 TL isteniyor.

Hasara karşı sigorta

Kullanılan mekan ve araçlar olası hasar ve tahribata karşı günlük olarak da sigortalanıyor. Kiralama işlemi gerçekleştirilirken ilgili sözleşmeler yapılarak mal sahiplerinin bu yöndeki endişeleri de giderilmiş oluyor.

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