Türkiye hamsi ihracatından 7,5 milyon dolar kazanç etti

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yılın ilk 8 ayında 24 ülkeye 1.343 tonluk hamsi ihraç edildiği bilgisini paylaştı.

En fazla hamsi ihracatı Fransa'ya yapılıyor

Hamsi ihracatında Fransa başı çekiyor; Fransa'yı Belçika ve ABD takip ediyor.

Gürdoğan, ocak-ağustos döneminde yapılan ihracattan 7 milyon 495 bin 323 dolarlık kazanç elde edildiğini kaydetti.

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Hamsi ihracatı yapılan ülkelere Katar da katıldı

Gürdoğan, ihracat yapılan 24 ülkenin içinde geçen yıldan farklı olarak Umman, Katar, Kazakistan, Suriye ve Güney Kore Cumhuriyeti'ne hamsi satıldığını bildirdi.

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