Ekonomi Türkiye hamsi ihracatından 7,5 milyon dolar kazanç etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye hamsi ihracatından 7,5 milyon dolar kazanç etti

Türkiye, balıkçılık alanında ihracat başarısını hamside de sürdürüyor. Bu kapsamda yılın ocak-ağustos döneminde, 7 milyon 495 bin 323 dolarlık hamsi ihraç edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Türkiye hamsi ihracatından 7,5 milyon dolar kazanç etti
Arşiv

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yılın ilk 8 ayında 24 ülkeye 1.343 tonluk hamsi ihraç edildiği bilgisini paylaştı.

En fazla hamsi ihracatı Fransa'ya yapılıyor

Hamsi ihracatında Fransa başı çekiyor; Fransa'yı Belçika ve ABD takip ediyor.

Gürdoğan, ocak-ağustos döneminde yapılan ihracattan 7 milyon 495 bin 323 dolarlık kazanç elde edildiğini kaydetti.

Vergide dört müjde: Enflasyon mazide bir hatıra olacak
EKONOMİ
Vergide dört müjde: Enflasyon mazide bir hatıra olacak

Hamsi ihracatı yapılan ülkelere Katar da katıldı

Gürdoğan, ihracat yapılan 24 ülkenin içinde geçen yıldan farklı olarak Umman, Katar, Kazakistan, Suriye ve Güney Kore Cumhuriyeti'ne hamsi satıldığını bildirdi.

OECD Türkiye'nin 2022 büyüme tahminini yükseltti
EKONOMİ
OECD Türkiye'nin 2022 büyüme tahminini yükseltti

Güçlükleri yenme potansiyelimiz var
EKONOMİ
Güçlükleri yenme potansiyelimiz var
Milli tabanca ihracat kapısını açtı

'Milli tabanca' ihracat kapısını açtı

69 ülke Türkiye'den satın alıyor.
Tilbe için karar

Tilbe için karar

​Motosikletli sürücüye çarpmıştı: Soruşturma tamamlandı.
TOKİ başvuruları 5 milyona dayandı

TOKİ başvuruları 5 milyona dayandı

'250 bin konut projesinde ilk temel 25 Ekim'de atılacak'

​Yunan Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

​Kalplere dokunan hicret hikayesini çocuklar çok sevdi.
Bursa'nın<br>en lezzetli festivali

Bursa'nın
en lezzetli festivali

Üç gün süren etkinlikte davetliler Bursa mutfağının eşsiz lezzetlerini tatma imkanı buldu.

​İşte 24 saat kesintisiz görev yapan araçların özellikleri

​İstanbullular dikkat: İSKİ'den açıklama geldi

MİT'ten Suriye'nin kuzeyine nokta operasyonu.

Hatay'daki kazılarda ortaya çıktı.

Tüm veli ve öğrencileri ilgilendiriyor.

​Merakla bekleniyordu: İlk kez bu kadar net rakam verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.