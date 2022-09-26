Güçlükleri yenme potansiyelimiz var.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 140'ıncı Yıl Özel Ödülleri dün düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Törende konuşan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin son 20 yılında İTO'nun hızla büyüdüğünü, girişimcilerin cesaretle iş yaptığını belirtti. Avdagiç, "2001'de en büyük ekonomik yıkımdan çıkan Türkiye, 2008 küresel krizini aşarken, 15 Temmuz hain FETÖ darbesinde tek yürek olurken, pandemiden en az etkilenen ülkelerden biri olma başarısı gösterirken, İstanbul tüccarı tüm sorunlarda inisiyatif aldı, birlik ve beraberliğimize sahip çıktı. İstanbul ekonomisi büyüdükçe Türkiye daha da ilerledi. Türkiye, dünya liginde yükseldikçe İstanbul'un potansiyeli daha da arttı" diye konuştu.

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TARİHİ GÖREVİMİZ

Şekib Avdagiç, 20 yıldır sürekli sorunlar olduğunu söyleyip duruşlarını sorgulayanlara yönelik şu soruları sordu: "Siz ihracatın 250 milyar doları aşabileceğini, ticareti kolaylaştıran, ekonomiyi canlandıran duble yolların 27 bin 500 kilometreye çıkabileceğini, hızlı trenlerin Anadolu'yu saracağını, Türkiye'nin Pekin'den Londra'ya modern İpek Yolu'nun merkezinde olacağını hiç düşündünüz mü? Siz Türkiye'nin kendi otomobilini, kendi tankını, kendi helikopterini, kendi taarruz uçağını, kendi İHA'sını yapabileceğini aklınızdan hiç geçirdiniz mi? Türkiye'nin 2021 yılı itibarıyla satın alma gücü paritesine göre Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'ın ardından Avrupa'nın 4. büyük ekonomisi olduğunu unuttunuz mu? Rusya-Ukrayna savaşında ara bulucu, Doğu Akdeniz'de mavi vatanın ve doğal gaz haklarımızın savunucusu, Şangay Beşlisi'nde yeni ufuklar için hedefler oluşturan bir Türkiye olabileceğini düşünebildiniz mi? Bunu yapan, düşünen ve hayal edenler var… Biz Türkiye'nin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan böyle bir anlayışın yanında olmayı tarihi görevimiz, 140 yıllık mesuliyetimizin gereği olarak görüyoruz."

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MİLLİ EKONOMİYİ İNŞA EDENLERLE YÜRÜYECEĞİZ

Avdagiç, Türkiye'nin maruz kalan ülke olmaktan çıkıp "aktör ülke olmasının", iş dünyasının göğsünü kabarttığını ifade ederek, "140 yılın birikimiyle şunu vurgulamak istiyorum; biz amasız, fakatsız bir şekilde, yerli ve milli ekonomiyi sarsılmaz bir şekilde inşa edenlerle beraber yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye ekonomisinin tüm aktörlerinin dinamik yapısıyla küresel ekonomideki yerini daha da yukarı taşıma ve karşı karşıya kaldığı tüm güçlükleri yenme gücüne ve potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Avdagiç, Türk özel sektörü olarak bayrağı daha da yukarı taşımanın azim ve gayretinde olduklarını kaydetti.

Erdoğan'dan Avdagiç'e destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, “Şekib Avdagiç’in gösterdiği gayretin ve yaptığı fedakârlıkların bizzat şahidiyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde de Şekib Bey'le bu çalışmaları, hep daha ileriye taşıyarak devam ettireceğimize inanıyorum” diyerek 9 Kasım'da yapılacak İTO seçimlerinde Avdagiç’e açık destek verdi.

İTO'nun programına Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İSTİB Başkanı Ali Kopuz, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı da katıldı.

Erdoğan'ın konuşması zaman zaman "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratlarıyla kesildi

Merhum Özdemir Bayraktar anısına verilen ödül anons edildiğinde 2 bin kişilik salonda alkış tufanı koptu.