Türkiye-İran arasında önemli anlaşma: 'Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği' mutabakatı imzalandı

Toplantıda bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, dün yapılan "Türkiye-İran 6. Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı"nda sınır ticareti, ulaşım, gümrük ve turizm konularının ele alındığını belirtti. İki ülkenin ekonomik iş birliğini arttırmak amacıyla birbirinden önemli konular ve alt başlıklar üzerinde çalıştıklarını ifade eden Vali Balcı, “İstişare oturumlarımızın sonunda bir kez daha bütünün parçaların toplamından daha büyük olduğunu, ortak anlayış, inanç ve çözümlerle müşterek sorunlarımızın üstesinden gelinebileceğinin idrakine vardık. Sorunlarımıza farklı bakış açıları ve çözüm önerileri getirerek bunlar hakkında tecrübelerimizi paylaştık. İki gündür süren görüşmelerin sonunda kabul edilen nihai karar bildirilerini ortak mutabakat ile zapt altına aldık. Türkiye-İran 6. Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısının verimli ve faydalı geçtiğine ve bu alandaki çalışmalara yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.