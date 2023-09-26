İran'daki gizemli ses ve güçlü sarsıntının nedeni açıklandı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Veri Tabanı Başkanı İrec Ruhi, "Dün gece Hürremabad kentindeki sarsıntının nedeni Richter ölçeğinde 2 büyüklüğündeki depremdi." ifadelerini kullandı.

Depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirten İranlı yetkili, "Bu depremin derinliği azdı, bu yüzden bölge halkı bunu hissetti. Küçük depremler genellikle hissedilmez ancak küçük depremler sığ derinlikte meydana geldiğinde insanlar bunu hisseder." dedi.

Enstitünün internet sitesinde 2,5 büyüklüğü ve üstündeki depremlerin duyurulduğu, bu yüzden dün geceki sarsıntı hakkında enstitü tarafından deprem bilgisi verilmediği kaydedildi.

İran devlet televizyonu dün gece Hürremabad kentinde güçlü sarsıntıyla birlikte şiddetli bir ses duyulduğunu bildirmişti.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsünün de bölgede herhangi bir deprem kaydetmediği aktarılmıştı.

Loristan eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehdi Pazuki, bölgede deprem veya patlama rapor edilmediğini, sarsıntı ve sesin kaynağının henüz tespit edilemediğini belirtmişti.

Yarı resmi Tesnim haber ajansı ise şiddetli sarsıntı ve ses nedeniyle kentte bazı vatandaşların sokağa çıktığını duyurmuştu.

Ülkenin orta kesimlerindeki Hürremabad kenti, Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir füze üssüne ev sahipliği yapıyor.







