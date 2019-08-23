Türkiye seracılıkta uluslararası yarışta

Tarımda dünyada 7’nci, Avrupa’da 1’inci sırada yer alan Türkiye, örtüaltı yetiştiricilikte ise dünyada 4’üncü olarak İspanya ile yarışıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının verilerine göre, son 10 yılda ortalama seracılık işletme büyüklüğü 2 dekar seviyesinden 4 dekar seviyesine yükseldi. 2018’in sonu itibariyle ise Türkiye’nin toplam örtüaltı varlığı 772 bin 91 dekara ulaştı. Çin, yaklaşık 2 milyon 700 bin hektar örtüaltı alanıyla birinci sırada bulunurken, ikinci sırada Güney Kore, üçüncü sırada İspanya ve ardından Türkiye yer alıyor. Türkiye’de seraların yüzde 46’sı plastik seradan oluşuyor. Geri kalanların yüzde 24’ü alçak tünel, 17’si yüksek tünel, yüzde 13’ü ise cam sera.

AKDENİZ BÖLGESİ ÜRETİMDE ÖNCÜ

Örtüaltı üretimde Antalya yüzde 47’lik 3,8 milyon ton payla birinci sırada yer alırken, Mersin yüzde 20’lik 1,6 milyon ton payla ikinci, Adana yüzde 12’lik 970 bin ton payla üçüncü sırada yer alıyor. Bu 4 ildeki toplam örtüaltı üretimi 7 milyon ton ile Türkiye’deki üretimin yüzde 87’sini oluşturuyor. Türkiye’nin örtüaltı bitkisel üretim değeri ise yaklaşık 10 milyar TL’yi buluyor.

Devletten kredi desteği

Devlet tarafından Bakanlar Kurulu kararı ile kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği’ne uygun olarak yetiştiricilik yaptığı tespit edilen ve kayıt altına alınan üreticilere Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatiflerince 10 milyon TL üst limite kadar yüzde 25 ile yüzde 75 arası faiz indirimi yapılmak suretiyle kredi kullandırılabiliyor.